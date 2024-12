‘Paleta’ Esqueda tras coronarse en la Queens League: “Me he transformado”

Peluche Caligari se coronó campeón de la Queens League Américas y estampó su nombre con letras de oro como la primera escuadra en hacerlo dentro del torneo.

El cuadro femenil de la presidenta Tania Rincón se llevó la victoria 1-0 sobre el Atlético Parceras en el Estadio Nemesio Díez de Toluca.

Peluche Caligari l CRÉDITO: PelucheFemenil

Tras la coronación el director técnico y exjugador de las Águilas del América, Enrique ‘paleta’ Esqueda habló de la vivencia desde el banquillo en una nueva faceta de su vida.

“Es una cosa totalmente fuera de la cancha y no poder hacer nada al respecto más que gritarles acomodarlas, se vive de otra manera sin duda alguna he conocido otra parte de mi la cual en 45 minutos me he transformado” resaltó.

Así resaltó su nuevo puesto como entrenador: “He vivido con una pasión gigantesca de ser director técnico y lo he disfrutado un montón, espero seguir haciendo esto, el futbol me apasiona”.

Queens League l CRÉDITO: PelucheFemenil

“Estoy muy contento en este formato, me gustó muchísimo lo que se viene haciendo o lo que se inventó con Kings League, Queens League, estoy feliz, yo creo que me voy a quedar mucho tiempo aquí”, confirmó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: 'CHICHARITO' ROMPE EN LLANTO TRAS CORONARSE CAMPEÓN DE LA KINGS LEAGUE