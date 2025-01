¿Por qué Pato O'Ward no participará en el E-Prix de Fórmula E en México?

Este sábado, durante la segunda fecha del ABB FIA Formula E World Championship 2025 en México, se esperaba la participación especial del piloto mexicano de IndyCar, Patricio O’Ward, quien realizaría una exhibición ante su público. Sin embargo, el propio regiomontano anunció a través de sus redes sociales que esto no será posible. Pero, ¿qué fue lo que ocurrió?

El cofundador y jefe de la Fórmula E, Alberto Longo, reveló las razones por las cuales Patricio O’Ward no estará presente en el E-Prix de la Ciudad de México. Y no, no fue porque el piloto mexicano no quisiera asistir; al contrario, O’Ward, quien compite para McLaren, estaba entusiasmado por la oportunidad de volver a conducir frente a su público, especialmente después de haber participado en la P1 del Gran Premio de México el año pasado. Sin embargo, problemas logísticos de su equipo hicieron imposible su visita.

"Desgraciadamente son problemas logísticos, con el equipo que le han impedido al final poder venir aquí. Verdaderamente una pena, pues lo teníamos todo hablado, él estaba encantado venir, de hecho, hace unos días incluso puso un post en favor de la categoría, de la cual sé que es seguidor, pero desafortunadamente problemas logísticos con su equipo pues le han impedido estar aquí en esta carrera", declaró el director de la categoría.

