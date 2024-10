Rafa Nadal 'amenaza' con no jugar la Copa Davis: 'Si no estoy al 100 por ciento, no saldré a la pista'

Rafael Nadal podría no disputar su último torneo. El tenista español había dado a conocer que, tras disputar la Copa Davis con España este noviembre colgaría la raqueta y pondría fin a su carrera profesional. Sin embargo, ahora podría no jugar el torneo.

Nadal jugó esta semana en el Six Kings Slam, en Arabia Saudita, lo que significó su primer partido desde que cayó eliminado en los Juegos Olímpicos de París. Nadal cayó eliminado ante Carlos Alcaraz en Semifinales y ahora se enfrentará ante Novak Djokovic por el partido de tercer lugar.

Ahora, previo al partido en contra de Nole, el tenista español reveló que tomó la decisión de retirarse hace un par de semanas, sin embargo, dependerá de su estado físico si juega su último torneo o no.

"Tomé la decisión hace unas semanas. Después de los Juegos Olímpicos tuve algunas semanas para pensar, para darme cuenta de algunas cosas y responderme algunas cuestiones que me hicieron ver que esto era la decisión correcta. ¿Si estaré preparado para la Copa Davis? A nivel emocional seguro que sí. En términos físicos y tenísticos todavía tengo un mes por delante", confesó Nadal.

El tenista español espera poder llegar físicamente bien a Málaga en busca de ganar por tercera ocasión la Copa Davis y primera desde 2019, sin embargo, Nadal aseguró que, en caso de no sentirse preparado, no disputará el torneo, pero apoyará al equipo de cualquier forma posible.

“Si me siento preparado y el capitán piensa lo mismo, será su decisión. Si ni yo mismo me siento listo, entonces seré el primero en apartarme del individual y ver de qué otra forma puedo ayudar. Primero tengo ser yo quien me sienta competitivo para entrar a competir, luego se puede ganar o perder, eso es parte del deporte. Si no estoy al 100% o me veo lejos de ganar mi partido, no saldré a la pista", finalizó Nadal.

