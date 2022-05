Rafael Nadal: 'El partido contra Djokovic puede ser mi último en Roland Garros'

Rafael Nadal avanzó a los Cuartos de Final de Roland Garros tras derrotar en cinco sets al canadiense, Felix Auger-Aliassime, por lo que ahora se enfrentará a Novak Djokovic. Ante esta situación, el español reconoció que no es favorito ante el serbio, y aseguró que podría ser su última participación en el torneo francés.

"El partido con Djokovic puede ser mi último partido aquí. Yo conozco Roland Garros de día y preferiría jugar de día. He pasado un proceso complicado con mi pie y no sé qué pasará con mi carrera. Lo que intento es disfrutar y seguir viviendo el sueño de jugar a tenis y llegar a las ultimas rondas.

En esta ocasión, junto a la de 2015, son las dos veces en la que él es más claramente favorito. Las otras veces yo era un poquito más o 50/50", mencionó.

Asimismo, Nadal destacó lo importante que fue el triunfo ante Auger-Aliassime, pues mencionó que los problemas físicos que tiene le generaron incertidumbre, esto a unas semanas de que comenzara el torneo.

"Sé mi situación y la acepto. Yo lo que voy a hacer es luchar, no me puedo quejar porque estoy en Cuartos. Hace dos semanas y media, a pesar de que tenía esperanzas, no sabía si iba a estar aquí y estoy disfrutando de unos cuartos. Cada partido puede ser mi último en Roland Garros", sentenció.

