Renata Zarazúa: La tenista ganó el Premio Nacional del Deporte 2020

El Premio Nacional de Deportes (PND) 2020 será la cereza del pastel para la tenista mexicana Renata Zarazúa, de 23 años de edad, quien ha vivido un año de ensueño.

La tenista capitalina hizo historia en Roland Garros al obtener la primera victoria de una tenista mexicana durante un Grand Slam en 20 años, se convirtió en la primera tricolor en clasificar a las Semifinales del Abierto de Acapulco y se ubica en el lugar 149 del ranking de la WTA. Estos resultados la posicionan como la mejor tenista mexicana de la actualidad y la hicieron merecedora de la máxima distinción que otorga el Gobierno Federal a lo mejor del deporte desde 1975.

"Estoy súper contenta por haber ganado el Premio Nacional del Deporte. Cuando fui nominada para mí fue algo muy padre pero no me quería hacer ilusiones de que lo iba a ganar y ahora que me dieron la noticia es algo increíble.

"A pesar de todos los resultados buenos que he tenido este año, este premio va a guardar un lugar en mi corazón muy grande y significa demasiado para mí, me va a motivar muchísimo a seguir mi sueño, a seguir entrenando, a seguir luchando cada día", mencionó Zarazúa.

En la categoría de Deporte No Profesional se impusieron la Selección Mexicana Femenil de Softbol, la ciclista Jessica Salazar y los clavadistas Yahel Castillo y Juan Celaya.

El Campeón Mundial de parataekwondo Juan Diego García, quien conquistó el boleto paralímpico para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, fue el ganador de Deporte Paralímpico.

Mientras que Diankov Stefan Marinov, de clavados; y Jesús Salvador González, de voleibol de playa, se impusieron en el rubro de entrenador, y Lucila Venegas, de futbol, fue la ganadora de 'Juez-árbitro'.

El Premio al Mérito Deportivo lo ganó el legendario Fernando Valenzuela, quien jugó 17 temporadas en Grandes Ligas, se coronó Campeón de la Serie Mundial con Dodgers en 1981 y 1988 y fue el primer novato en la historia de Las Mayores en ser nombrado Cy Young.

En tanto que Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), se impuso en la categoría 'Fomento, la protección o el impulso de la práctica de los deportes', condecoración que ganó su padre, José, postmosterm.

Los ganadores serán premiados el próximo 20 de noviembre por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

GANADORES

Deporte No Profesional

Selección Mexicana Femenil de Softbol

Jessica Salazar Valles (Ciclismo)

Yahel Castillo Huerta y Juan Celaya Hernández (Clavados sincronizados)

Deporte Profesional

Renata Zarazúa (Tenis)

Deporte Paralímpico

Juan Diego García (Taekwondo)

Designan ganadores del Premio Nacional del Deporte br>

La ceremonia de entrega del premio se realizará el próximo 20 de noviembre y será encabezada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.#45AñosPND https://t.co/z4lTwItSM5 pic.twitter.com/n3AYXwVZZj — CONADE (@CONADE) October 29, 2020

Entrenador

Diankov Stefan Marinov (Clavados)

Jesús Salvador González (Voleibol de playa)

Juez-árbitro

Lucila Venegas (Futbol)

Premio al mérito deportivo

Fernando Valenzuela (Beisbol)

Fomento, la protección o el impulso de la práctica de los deportes

Mauricio Sulaimán (Boxeo)

