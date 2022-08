Rodrigo Rejón tras abandonar carrera en San Luis: "Me siento decepcionado"

En la sexta fecha de la NASCAR MÉXICO Series 2022, que se llevó a cabo este fin de semana en el Súper Óvalo Potosino en San Luis Potosí, el piloto mexicano Rodrigo Rejón dio la mejor carrera de su vida, todo pintaba para que se quedara con el primer lugar de la categoría Challenge y de la general, pero una avería lo dejó fuera.

Rodrigo dio una gran demostración de sus habilidades como piloto, su cabeza fría y determinación para ganar, hizo una extraordinaria carrera, pero una vez más, la mala suerte apareció. En esta ocasión fue la banda de dirección de su auto con el número 19 lo que le impidió coronarse como el mejor en esta pista que tan bien se le da siempre.

“Me siento decepcionado, pero feliz, definitivamente ha sido la mejor carrera que he dado en mi vida, llegué a liderear toda la tabla general, pero a 5 vueltas del final se rompió la banda de la dirección y cayó una amarilla, yo ya no podía dar vuelta. Desafortunadamente muchos pilotos se encontraron conmigo y hubo un choque. Previo a eso, iba a ser muy difícil continuar con la carrera ya que no teníamos banda de dirección y era extremadamente difícil doblar. En ese momento veníamos segundo general y primero de la categoría”, afirmó.

“En las dos últimas vueltas no pude contener muy bien la dirección y nos remolcaron; antes de la última amarilla justo se rompió, veníamos en primero de la categoría durante toda la carrera y segundo general ¡Qué lástima!”, se lamentó el piloto queretano

.Rodrigo y su hermano Julio regresarán a las pistas el próximo 20 y 21 de agosto para disputar la cuarta fecha de la Endurance Challenge en el Autódromo Hermanos Rodríguez en la CDMX. Mientras que la séptima fecha de la NASCAR MÉXICO Series 2022, se realizará el 27 y 28 de agosto en Monterrey.