UFC: Anunciaron regreso de Fight Night 208 en Londres

Por segunda ocasión en este año, la UFC está de regreso en el Reino Unido, tras una exitosa función el marzo pasado, ahora vuelve con la UFC Fight Night 208, que tendrá de combate estelar al clasificado mundial número cuatro de la división de peso completo de UFC, el norteamericano Curtis Blaydes, contra el número 6, el inglés Tom Aspinall.

El combate es especial para ambos boxeadores, que sueñan con la oportunidad de enfrentar a Francis Ngannou, una vez el camerunés esté listo para regresar al octágono y poder disputar el título mundial de peso pesado de la UFC.

"Una victoria sobre Tom me pone a la espera del ganador de Ciryl Gane (N.º 1) y (Tai Tuivasa). Creo que todos lo sabemos. Por eso la UFC ha preparado estos combates. Ya lo sabíamos en febrero, cuando Tom peleó, Tuivasa peleó y yo peleé. Estaban preparando esto con seis meses de antelación, así que probablemente me toque el ganador de esa pelea, y luego el ganador de esa pelea obtendrá una oportunidad por el título.", señaló el estadounidense de 31 años.

Regresa la fiesta! @theufcbaddy #UFCLondon Sáb. 23 de julio - Horario Especial

ESTELARES 2pm ET / 1pm / 3pm / 8pm

PRELIMINARES 11am ET / 10am / 12pm / 5pm pic.twitter.com/aFNYPMebYS — UFC Español (@UFCEspanol) July 22, 2022

Por su parte, Aspinall sabe que está ante la oportunidad más grande de su vida, la cual no será nada fácil, pues todo mundo huyó de ella, pero él está para aceptar los retos que vengan.

“Con certeza esta es la pelea más importante de mi carrera. Creo que él tiene un estilo bien difícil, el estilo de él, complica a todo el mundo, y los matchmakers de UFC me dijeron que nadie quiere enfrentar a Curtis Blaydes. Ellos me ofrecieron esa pelea y mucha gente dice que no, entonces es un gran negocio que yo acepte una pelea que nadie quiso”, explicó para Combate Aspinall.

La pelea se llevará a cabo en el The O2 Arena de Londres, Inglaterra, este sábado y podrá verse a través de la señal de ESPN.

