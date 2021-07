Wimbledon: Dos partidos son investigados por posible amaño

Wimbledon es el torneo más importante y longevo del circuito profesional de tenis, por lo que es uno de los más tradicionales que existen, sin embargo, la edición 2021 se vio marcada por la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis, misma que inició una investigación por un posible doble amaño de partidos tras recibir alertas de empresas dedicadas a las apuestas.

Los partidos investigados pertenecen a la ATP, ya que ambos son del cuadro masculino. Además, el diario alemán Die Welt especula que se trata de duelo de singles en primera ronda y un dobles en la misma ronda del tercer Grand Slam del año, no obstante, la agencia no mencionó los detalles del partido.

"Es importante señalar que una alerta en sí no es una prueba de amaño de partido. Cuando el análisis de una alerta de partido sugiere, efectivamente, una actividad de corrupción, la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis inicia una investigación completa y confidencial", declaró el vocero de la agencia.

De esta forma, el titulo de Novak Djokovic en Wimbledon y en particular el torneo, se verían manchados por esta polémica, de la cual, no se tienen más detalles para no afectar la investigación, además de, proteger la integridad de los jugadores posiblemente involucrados.

Por último, aunque actualmente los dos partidos se encuentran bajo investigación, aún no se comrpueba nada y no sería la primera vez que esto pase, ya que en este año, fueron suspendidos los tenistas marroquíes Amine Ahouda, Anas Chakrouni, Ayoub Chakrouni, Mohamed Zakaria Khalil, Soufiane El Mesbahi y Yassir Kilani por un posible amaño de partido, por lo que de comprobarse, se tendrá que suspender provisionalmente a los involucrados de cualquier evento o actividad tenística profesional.

