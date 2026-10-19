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REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD07:28 - 19 octubre 2026
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¡Aguas con América! Cruz Azul y Chivas en plan grande; detalles de la jornada

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