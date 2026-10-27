Armando Martínez revela secretos del premio de Charlyn Corral

El presidente de Pachuca, Armando Martínez, fue entrevistado en Infiltrados de RÉCORD y entre otras cosas reveló que Charlyn Corral ignoraba que sería premiada en el Balón de Oro; además de señalar que la futbolista de las Tuzas tiene una mentalidad idéntica a la de Hugo Sánchez