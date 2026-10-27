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REDACCIÓN RÉCORD14:40 - 27 octubre 2026
Armando Martínez revela secretos del premio de Charlyn Corral
El presidente de Pachuca, Armando Martínez, fue entrevistado en Infiltrados de RÉCORD y entre otras cosas reveló que Charlyn Corral ignoraba que sería premiada en el Balón de Oro; además de señalar que la futbolista de las Tuzas tiene una mentalidad idéntica a la de Hugo Sánchez
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