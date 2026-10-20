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REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD07:01 - 20 octubre 2026
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¡Castigo de risa para Cristiano Ronaldo! 30 días suspendido y multa ridícula MESSIento indignado

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