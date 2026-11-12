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REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD16:06 - 12 noviembre 2026
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¿Cómo luce el Estadio Nacional de Jamaica donde jugará el Tri?

Inaugurado en 1962, el escenario jamaiquino recibe los últimos detalles antes del encuentro. Durante las horas previas al compromiso, trabajadores se encargan de poner a punto el terreno de juego, incluso con labores de pintura para remarcar las líneas de la cancha y dejar todo listo para el silbatazo inicial

Tags:HomepageSelección MexicanaConcacaf Nations League

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