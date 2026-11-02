¡Escándalo en América por Ícaro da Conceição!

Durante el programa de Los Infiltrados de RÉCORD, Alberto Bernard destacó que en el Artículo 60 del Reglamento de Competencia de la Liga MX, se establece que ningún jugador puede participar en la Liga o en cualquiera de las categorías con dos números diferentes, algo que sí sucedió con el jugador de origen brasileño