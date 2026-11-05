Fans United
Futbol Nacional
Selección Mexicana
Futbol Internacional
Opinión
Video
Otros Deportes
WhatsApp Canal
Fans United
ContraPARTIDOS
Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Redacción Record
Redacción Record17:15 - 5 noviembre 2026
Añadir como fuente preferida en Google

JJ MACIAS SE QUEDO A NADA DE LLEGAR A AJAX

Tags:FutbolAjax

Cargando comentarios...

Más

Nacho Ambriz rompe el silencio sobre Gilberto Mora: "debemos de cuidarlo"
// Futbol //5/11/2026

Nacho Ambriz rompe el silencio sobre Gilberto Mora: "debemos de cuidarlo"

¡CRISIS DE MEXICANOS EN EUROPA! RAFA MÁRQUEZ con MEDIDAS desesperadas en el TRI
// Futbol //4/11/2026

¡CRISIS DE MEXICANOS EN EUROPA! RAFA MÁRQUEZ con MEDIDAS desesperadas en el TRI

Kevin Mier Vuelve A La Titularidad Para Defender El Arco De Cruz Azul
// Futbol //1/11/2026

Kevin Mier Vuelve A La Titularidad Para Defender El Arco De Cruz Azul

Así Presume Cruz Azul Que Sigue Siendo El Campeón Del Futbol Mexicano
// Futbol //1/11/2026

Así Presume Cruz Azul Que Sigue Siendo El Campeón Del Futbol Mexicano

¡LA CONSAGRACIÓN de HUIQUI con CRUZ AZUL! Van por AMÉRICA y el BICAMPEONATO
// Futbol //26/10/2026

¡LA CONSAGRACIÓN de HUIQUI con CRUZ AZUL! Van por AMÉRICA y el BICAMPEONATO

Benjamín Mora sobre Memo Ochoa: 'Es el mejor'
// Videos //25/10/2026

Benjamín Mora sobre Memo Ochoa: 'Es el mejor'

Miguel Herrera en conferencia de prensa tras caer ante San Luis
// Futbol //24/10/2026

Miguel Herrera en conferencia de prensa tras caer ante San Luis

Así reaccionó la afición del Atlante tras caer ante el San Luis
// Futbol //24/10/2026

Así reaccionó la afición del Atlante tras caer ante el San Luis

Aficionado del Atlante conmovido por este momento
// Futbol //24/10/2026

Aficionado del Atlante conmovido por este momento

Carta de Guillermo Ochoa a la afición
// Futbol //23/10/2026

Carta de Guillermo Ochoa a la afición