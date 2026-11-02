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REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD07:19 - 2 noviembre 2026
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¡La Liga MX se prendió! América con más dudas; Chivas y Cruz Azul por el liderato

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¡La Liga MX se prendió! América con más dudas; Chivas y Cruz Azul por el liderato | Récord | RÉCORD