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Futbol Nacional
¡La Liga MX se prendió! América
REDACCIÓN RÉCORD
07:19 - 2 noviembre 2026
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Futbol Nacional
¡La Liga MX se prendió! América con más dudas; Chivas y Cruz Azul por el liderato
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¡La Liga MX se prendió! América con más dudas; Chivas y Cruz Azul por el liderato | Récord | RÉCORD