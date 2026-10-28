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REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD14:43 - 28 octubre 2026
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Niño se arriesga por foto de Checo Pérez

Tags:Fórmula 1Sergio Checo Perez

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