Prisca Awiti, ¿cuál fue la razón de su retiro?

En entrevista exlusiva para RÉCORD, Prisca Awiti revela que tenía un nuevo desafío en el horizonte: llegar a Los Ángeles 2028 y buscar la medalla de oro que se le escapó en París. Sin embargo, detrás de esa posibilidad existía una realidad que terminó pesando más que cualquier objetivo deportivo: había perdido la motivación para continuar y necesitaba recuperar su bienestar