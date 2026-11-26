// Videos //30/10/2026
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REDACCIÓN RÉCORD15:31 - 26 noviembre 2026
Prisca Awiti, ¿cuál fue la razón de su retiro?
En entrevista exlusiva para RÉCORD, Prisca Awiti revela que tenía un nuevo desafío en el horizonte: llegar a Los Ángeles 2028 y buscar la medalla de oro que se le escapó en París. Sin embargo, detrás de esa posibilidad existía una realidad que terminó pesando más que cualquier objetivo deportivo: había perdido la motivación para continuar y necesitaba recuperar su bienestar
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