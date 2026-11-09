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¡Se calienta la Liga MX! América
REDACCIÓN RÉCORD
07:44 - 9 noviembre 2026
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Futbol Nacional
¡Se calienta la Liga MX! América se desploma, Cruz Azul levanta la mano y Chivas no aprovecha
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