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REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD07:44 - 9 noviembre 2026
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¡Se calienta la Liga MX! América se desploma, Cruz Azul levanta la mano y Chivas no aprovecha

Tags:ChivasClub AméricaCruz Azul

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