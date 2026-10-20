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REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD11:45 - 20 octubre 2026
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¿Se va la F1 de la Ciudad de México?

Federico González Compeán, director del Gran Premio de la Ciudad de México descartó que alternar un año sí y uno no con otra carrera sea una opción para renovar contrato con la categoría; además de la edición de este 2026, le quedan dos años más de contrato al Gran Premio de nuestro país

Tags:HomepageTodo menos futbolFórmula 1Sergio Checo Perez

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