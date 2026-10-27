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Jorge Reyes
Jorge Reyes15:00 - 27 octubre 2026
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VIDEO EXCLUSIVO: La La Love You nos presume su amor por México y si creen en los extraterrestres

La banda española de pop-punk contó en exclusiva para CONTRA todo sobre 'El Tour Intergaláctico' que llegará a México. Además, nos revelaron por qué le tiene tanto cariño al público mexicano y si en realidad podría existir una invasión extraterrestre.

Tags:MúsicaEntretenimiento

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