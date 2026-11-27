// Futbol Nacional //25/11/2026
Añadir como fuente preferida en Google
REDACCIÓN RÉCORD07:26 - 27 noviembre 2026
¡YA DENLE LA COPA A CRUZ AZUL! CHIVAS NO PUEDE CON PACHUCA; Aquí todos los DETALLES
Cargando comentarios...
Más
// Futbol Nacional //25/11/2026
¡América, no te vayas a cruzar con tu 'coco'! Rayados quiere arruinarle la Liguilla a las Águilas
// Futbol Nacional //24/11/2026
¡La deuda pendiente de Brian Rodríguez con América en Liguillas! Las Águilas en alerta
// Futbol Nacional //24/11/2026
¡Urge que sean campeones! Chivas, Cruz Azul y América ¿Quién tiene más presión en la Liguilla?
// Futbol Nacional //23/11/2026
¡La clave del éxito de Chivas en este Apertura 2026! Milito y sus secretos
// Futbol Nacional //23/11/2026