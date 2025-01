Chicago Bull confirmó que retirará el número 1 de Derrick Rose para la siguiente temporada

Los Chicago Bulls anunciaron el sábado que planean retirar la camiseta de Derrick Rose en algún momento de la próxima temporada.

El producto y MVP de Chicago se unirá a Michael Jordan (23), Scottie Pippen (33), Jerry Sloan (4) y Bob Love (10) como los únicos jugadores cuyos números han sido retirados por el equipo.

OFFICIAL: The Bulls will retire Derrick Rose's number during the 2025-26 NBA season. No other player will ever wear the number 1 for the Chicago Bulls.



Number 1 will always be from Chicago. pic.twitter.com/s7z3J030WA

