Ancelotti ve al Real Madrid ganado por lo menos un título a final de temporada

Previo a enfrentar al Arsenal en la Ida de los Octavos de Final de la Champions League, el estratega italiano, Carlo Ancelotti, fue cuestionado sobre el momento que vive su equipo de cara a la recta final de la temporada y cuestionado sobre si se ve con posibilidades al Real Madrid de levantar algún trofeo.

Ancelotti busca ganar un título más con el Real Madrid | AP

En conferencia de prensa, Ancelotti declaró que el objetivo es claro y mencionó que sí ve al Real Madrid ganando por lo menos un título antes de que termine la temporada, pues el conjunto merengue aún se encuentra con vida en LaLiga, Champions League y Copa del Rey, en esta última competencia ya instalado en la Final.

"Yo creo que sí. De lo contrario no estaría aquí y me plantearía unas vacaciones. Hay que intentarlo. Si no sale bien, a pensar en la próxima temporada".

Ancelotti en conferencia de prensa | AP

Carlo Ancelotti no se enfoca en las criticas hacía el Real Madrid

Luego de la última derrota en casa ante Valencia que complica aún más la situación en LaLiga, Carlo Ancelotti mencionó que no se estacan en las críticas que reciben después de cada partido, por el contrario, tienen la mira puesta en el duelo ante Arsenal de visita que será crucial para la eliminatoria.

"No podemos pensar en la crítica con un partido cada tres días. Tras el Valencia lo evaluamos y a preparar bien este partido. Tenemos noventa minutos muy importantes. No decisivos, porque hay noventa más en el Bernabéu", declaró Ancelotti.

Entrenamiento del Real Madrid previo al duelo ante Arsenal | AP

