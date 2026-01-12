Faltan 150 días para el inicio del Mundial 2026 en donde la Selección Mexicana se medirá a Sudáfrica en la inauguración de la justa veraniega el próximo 11 de junio en la cancha del Estadio Azteca que pasará a ser llamado Estadio Banorte.

Selección Mexicana l FIFAWorldCup

El conjunto africano se ubicó dentro del Bombo 3 del sorteo y la suerte lo mandó al Grupo A del certamen junto al Tri, cooanfitrión del torneo para revivir lo ocurrido en 2010, cuando ambas selecciones también disputaron el primer partido de la Copa del Mundo en Johannesburgo; el marcador terminó con un empate 1-1.

El equipo de Javier Aguirre, además de enfrentar a Sudáfrica, se medirá ante Corea del Sur, en Guadalajara, y al ganador del Play-off D de UEFA, conformado por Dinamarca, Macedonia del Norte, Irlanda y Chequia que se jugarán el Repechaje por ese cupo.

Mundial 2026 l FIFAWorldCup

¿Cómo va el avance del Estadio Azteca?

El histórico recinto de la Selección Mexicana mejor conocido como Estadio Azteca empieza a entrar en su etapa determinante para ponerse a la altura de la inauguración entre México y Sudáfrica en el inicio de la Copa del Mundo el próximo 11 de junio.

En las últimos días se revelaron una serie de imágenes de los avances que se han se están llevando a cabo y a través de la cuenta de FIFA World Cup 26 México City resalta el embutacado en el que se confirma el color rojiblanco en parte importante del recinto.

Asimismo dejan ver el trabajo que siguen realizando los trabajadores en el interior entre el atornillado con la repartición de los plásticos que cuentan con un respaldo para la comodidad de los aficionados pero sin reposabrazos.

Estadio Azteca l EstadioBanorte

A la altura de un Mundial

Las remodelaciones del Estadio Banorte abarcan en todas las áreas del recinto, desde las tribunas hasta el campo de juego. El proyecto contempla la construcción de elevadores, la modernización de sanitarios y más de 7 mil 120 metros cuadrados destinados a zonas de hospitality, esto para hacer mejor la experiencia del visitante.

El nuevo Coloso de Santa Úrsula presentará cambios importantes que buscan modernizarse sin perder su esencia histórica. Entre las principales mejoras destacan la renovación de la cancha, la instalación de más de 2 mil 200 metros y espacios adecuados para personas con discapacidad y buena conexión de wifi.