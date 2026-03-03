¿Otra vez, Vini? El brasileño protagoniza pelea al final del Real Madrid vs Getafe

El Real Madrid sufrió una dura derrota ante Getafe en el Estadio Santiago Bernabéu y el final del partido estuvo marcado por un fuerte cruce entre Vinícius Júnior y Allan Nyom. En medio de los silbidos de los hinchas merengues, el delantero brasileño protagonizó un tenso momento con el lateral franco-camerunés que estuvo cerca de terminar a las manos.

El triunfo del equipo azulón generó una euforia total en los jugadores visitantes. Aunque Nyom no sumó minutos y permaneció en el banco de suplentes, fue uno de los más efusivos en los festejos tras el pitazo final. Esa celebración habría incluido un gesto o una dedicatoria dirigida a Vinícius Júnior, lo que desató la reacción inmediata del atacante del Real Madrid.

Vinícius Júnior, jugador del Real Madrid, en duelo ante Getafe | AP

¿Por qué se pelearon Vinícius Júnior y Allan Nyom tras el Real Madrid vs Getafe?

Según se pudo observar en el campo de juego, Allan Nyom se acercó a la zona donde se encontraba Vinícius Júnior y le habría realizado un gesto provocador por la victoria del Getafe en el Bernabéu. El brasileño no tomó bien esa actitud y fue directamente a increparlo, generando un tumulto que rápidamente llamó la atención de jugadores y cuerpos técnicos.

En medio del cruce también apareció Éder Militao, quien salió en defensa de su compañero y fue a buscar a Nyom para recriminarle su accionar. La tensión fue creciendo y por momentos pareció que la situación podía pasar a mayores, con empujones y discusiones subidas de tono entre ambos futbolistas.

La intervención de auxiliares y miembros de ambos equipos fue clave para evitar que el enfrentamiento escalara. Incluso el entrenador del Getafe, José Bordalás, se acercó para separar a su jugador y calmar los ánimos. Finalmente, todo quedó en un fuerte intercambio verbal que no pasó a mayores.

🚨 Vinicius Jr and Militão vs Getafe’s Nyom after the game.@lejournaldureal 🎥 pic.twitter.com/x9Xml8ovKR — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 2, 2026

El antecedente entre Vinícius Júnior y Nyom que explica la tensión

Este episodio no es un hecho aislado. En el partido disputado anteriormente en el Coliseum entre Real Madrid y Getafe, Vinícius Júnior había provocado la expulsión de Allan Nyom tras una acción polémica. Aquel encuentro ya había dejado un clima caliente entre ambos futbolistas.

Desde entonces, la relación entre el brasileño y el franco-camerunés quedó marcada por la fricción. Por eso, el triunfo del Getafe en el Santiago Bernabéu pareció reavivar viejas diferencias y derivó en este nuevo cruce que volvió a poner a Vinícius Júnior y Allan Nyom en el centro de la escena.