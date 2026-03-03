Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

A 100 días del Mundial, ¿cómo van los preparativos en Monterrey?

Se revelaron los precios para el repechaje del Mundial en el Estadio BBVA | IMAGO7
Estadio BBVA| IMAGO7
Ricardo Olivares 00:01 - 03 marzo 2026
La Sultana del Norte es una de las ciudades que serán sede de la Copa del Mundo

A 100 días de que arranque la Copa del Mundo 2026, la ciudad de Monterrey acelera el paso en su preparación como una de las sedes del torneo. La cuenta regresiva ya comenzó y tanto la infraestructura deportiva como los proyectos urbanos entran en una etapa clave rumbo a la justa mundialista.

El Estadio Monterrey, casa de Rayados y sede oficial del Mundial, ya luce listo en uno de los aspectos más importantes: el terreno de juego. Desde hace meses cuenta con césped híbrido, cumpliendo con los estándares exigidos por la FIFA para garantizar calidad y resistencia durante la competencia. En ese sentido, el inmueble regiomontano ha dado pasos firmes para estar a la altura del evento.

Trionda y Copa del Mundo | @ adidasfootball

¿Cuándo deberá entregar Rayados su estadio?

Rayados deberá entregar oficialmente el estadio a la FIFA el próximo 17 de mayo, fecha clave dentro del calendario organizativo. Aunque el inmueble presenta un aspecto óptimo, todavía quedan pendientes algunas adecuaciones, como la nueva ubicación del área de prensa, que pasará a instalarse en una de las zonas altas del estadio para cumplir con los lineamientos internacionales.

Antes del Mundial, el estadio tendrá actividad internacional. Los días 26 y 31 de marzo recibirá el repechaje rumbo a la Copa del Mundo con las selecciones de Bolivia, Irak y Surinam, encuentros que servirán como ensayo operativo para medir logística, seguridad y funcionamiento general del inmueble.

Estadio BBVA | MEXSPORT

Monterrey, con algunas complicaciones

En cuanto a la ciudad, uno de los temas que sigue generando incertidumbre es la movilidad. Aunque existen avances en el sistema de transporte público, particularmente en las ampliaciones del Metro, las obras no están concluidas y luce complicado que todas las nuevas líneas proyectadas estén listas para el Mundial. La movilidad será uno de los grandes retos para Nuevo León.

Pese a ello, el Host City Manager de Monterrey rumbo a la Copa del Mundo 2026, Alejandro Hütt, aseguró que el estado se encuentra preparado en materia de seguridad tanto para los partidos de repechaje como para los encuentros mundialistas. La coordinación entre autoridades estatales y federales será fundamental para garantizar una experiencia segura para aficionados locales y visitantes.

Copa del Mundo 2026 | AP

Además, ya se contempla la realización del tradicional Fan Fest en el Parque Fundidora, uno de los espacios públicos más emblemáticos de la ciudad, que se transformará en punto de reunión para miles de aficionados durante el torneo.

Dentro de los proyectos urbanos destaca el Corredor Verde Monterrey-Guadalupe, que conectará el Parque España con el Estadio Monterrey mediante 1.3 kilómetros de banquetas amplias, ciclovía y accesibilidad universal.

 A ello se suma el ambicioso Parque del Agua, un proyecto ecológico de 80 hectáreas que se desarrolla en Guadalupe, en los antiguos terrenos de Bosque Mágico, junto al estadio y colindante con el Zoológico La Pastora. Este espacio, que se proyecta inaugurar en la primavera de 2026, busca convertirse en el nuevo pulmón verde del área metropolitana, con enfoque en sostenibilidad, captación de agua pluvial y áreas de esparcimiento, integrándose a la experiencia mundialista.

Faltan 100 días. Monterrey afina detalles, acelera obras y enfrenta retos. El reloj avanza y la Sultana del Norte se alista para mostrarse ante el mundo.

