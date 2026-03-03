Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Barcelona busca sacar su ADN de remontada previo al partido contra Atlético de Madrid

Jugadores de Barcelona en celebración de gol | AP
Barcelona busca la remontada | AP
Jorge Armando Hernández 18:12 - 02 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La historia respalda a los blaugranas quienes están ante una nueva oportunidad de dar la vuelta a un resultado tan abultado

El contundente y difÍcil resultado del partido de Ida en el Metropolitano de Madrid pone en jaque al Barcelona pues, un resultado de 4-0 es muy dificil de dar la voltereta. Sin embargo, no es la primera vez que el conjunto culé se enfrenta a este escenario.

Una de las remontadas más grandes en la historia del club blaugrana ha sido en el año 2017 contra el Paris Saint-Germain en la UEFA Champions League. El partido de Ida en el Parque de los Príncipes fue un pastel para los franceses que arrollaron sin piedad a los blaugranas 4-0.

En el partido de Vuelta en el Camp Nou, los culés lograron imponerse con un marcador de 6-1 con un gol de Sergi Roberto al último minuto para salvar la clasificación, en uno de los partidos más agónicos de eliminación directa.

Barcelona vs Paris Saint Germain | AP

Otras remontadas del Barcelona

La afición blaugrana recuerda muchas remontadas en la historia del Barcelona, pero una de las principales fue obra de Andrés Iniesta que silenció completamente el Stamford Bridge ante Chelsea en el 2009 con un gol que le permitió a los culés avanzar a la final de Champions League.

Andrés Iniesta silenció el Stamford Bridge ante Chelsea l AP

En el año 2013, de nueva cuenta el conjunto azulgrana logró reponerse de un resultado adverso ante AC Milán con marcador de 2-0 en la Ida, logró golear 4-0 a los 'Rossoneros' para clasificarse a los Cuartos de Final

Barcelona ya le había remontado a un equipo español en Copa del Rey
Dembélé en el juego entre Barcelona vs Sevilla l AP

En el año 2019 Barcelona eliminó al Sevilla de la Copa del Rey después de un 2-1 en contra terminó goleando 4-0 y logró avanzar a las Semifinales

Últimos videos
Lo Último
21:47 Dictan prisión preventiva a Karina N, secretaria de Desarrollo Humano de Monterrey
21:39 Al estilo de La Volpe, Fernando Hierro presume la generación que impulsó en su etapa con Chivas
21:34 ¿Estadio Banorte al nivel del Allianz Arena? La remodelación del estadio rumbo al Mundial 2026
21:27 Jardine habla acerca de la salida de Fidalgo del América: "Merecía un nuevo reto para su carrera"
20:39 NFL 2026: los 10 mejores agentes libres de cara a la temporada 2026
20:32 Hallan cuerpo durante búsqueda de Kimberly Joselín en Cuernavaca; Fiscalía de Morelos investiga
20:29 ¡Parcero rojiblanco! Maluma aparece en redes sociales portando gorra de Chivas
20:17 ¡Ya hay candidatos! Los posibles sustitutos de Domènec Torrent en Rayados de Monterrey
19:39 ¡Afinando detalles! Alexis Vega 'se pone guapo' previo a su regreso con Toluca
19:37 Tato Noriega da la cara tras el despido de Domenec Torrent: “Somos todos culpables”
Tendencia
1
Futbol ¿Se lo roban al Tri? Aficionados españoles piden convocatoria de Álvaro Fidalgo con la Selección de su país
2
Contra VIDEO: Golpean a fotógrafo italiano en funeral del Mencho
3
Futbol FGR cita a Aquivaldo Mosquera, ex capitán del América, por investigación de presunto fraude
4
Contra ¿El féretro de “El Mencho” era de oro? Así llegó al panteón de Zapopan en una caja dorada
5
Futbol ¿Se va del América? André Jardine apunta a nuevo objetivo como DT
6
Futbol ¿Quién será el DT en Rayados tras salida de Torrent?
Te recomendamos
Dictan prisión preventiva a Karina N, secretaria de Desarrollo Humano de Monterrey
Contra
02/03/2026
Dictan prisión preventiva a Karina N, secretaria de Desarrollo Humano de Monterrey
Al estilo de La Volpe, Fernando Hierro presume la generación que impulsó en su etapa con Chivas
Futbol
02/03/2026
Al estilo de La Volpe, Fernando Hierro presume la generación que impulsó en su etapa con Chivas
El estadio Banorte continúa con su renovación | AFP
Futbol
02/03/2026
¿Estadio Banorte al nivel del Allianz Arena? La remodelación del estadio rumbo al Mundial 2026
Jardine habla acerca de la salida de Fidalgo del América: "Merecía un nuevo reto para su carrera"
Futbol
02/03/2026
Jardine habla acerca de la salida de Fidalgo del América: "Merecía un nuevo reto para su carrera"
NFL 2026: los 10 mejores agentes libres de cara a la temporada 2026
NFL
02/03/2026
NFL 2026: los 10 mejores agentes libres de cara a la temporada 2026
Hallan cuerpo durante búsqueda de Kimberly Joselín en Cuernavaca; Fiscalía de Morelos investiga
Contra
02/03/2026
Hallan cuerpo durante búsqueda de Kimberly Joselín en Cuernavaca; Fiscalía de Morelos investiga