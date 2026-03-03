Barcelona busca sacar su ADN de remontada previo al partido contra Atlético de Madrid

El contundente y difÍcil resultado del partido de Ida en el Metropolitano de Madrid pone en jaque al Barcelona pues, un resultado de 4-0 es muy dificil de dar la voltereta. Sin embargo, no es la primera vez que el conjunto culé se enfrenta a este escenario.

Una de las remontadas más grandes en la historia del club blaugrana ha sido en el año 2017 contra el Paris Saint-Germain en la UEFA Champions League. El partido de Ida en el Parque de los Príncipes fue un pastel para los franceses que arrollaron sin piedad a los blaugranas 4-0.

En el partido de Vuelta en el Camp Nou, los culés lograron imponerse con un marcador de 6-1 con un gol de Sergi Roberto al último minuto para salvar la clasificación, en uno de los partidos más agónicos de eliminación directa.

Barcelona vs Paris Saint Germain | AP

Otras remontadas del Barcelona

La afición blaugrana recuerda muchas remontadas en la historia del Barcelona, pero una de las principales fue obra de Andrés Iniesta que silenció completamente el Stamford Bridge ante Chelsea en el 2009 con un gol que le permitió a los culés avanzar a la final de Champions League.

Andrés Iniesta silenció el Stamford Bridge ante Chelsea l AP

En el año 2013, de nueva cuenta el conjunto azulgrana logró reponerse de un resultado adverso ante AC Milán con marcador de 2-0 en la Ida, logró golear 4-0 a los 'Rossoneros' para clasificarse a los Cuartos de Final

Barcelona ya le había remontado a un equipo español en Copa del Rey

Dembélé en el juego entre Barcelona vs Sevilla l AP