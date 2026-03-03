Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Ataque con drones vinculados a Irán contra la Embajada de EU en Arabia Saudita; esto se sabe

Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 22:59 - 02 marzo 2026
Drones presuntamente ligados a Irán impactaron instalaciones cercanas a la Embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita

La Embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita fue blanco de un ataque con drones presuntamente vinculados a Irán, de acuerdo con reportes difundidos este fin de semana. El incidente encendió las alertas de seguridad y elevó la tensión en una región marcada por conflictos geopolíticos.

Según la información disponible, los artefactos no tripulados fueron detectados en las inmediaciones del complejo diplomático, lo que activó protocolos de defensa y respuesta. Autoridades locales confirmaron que el ataque fue contenido, aunque se evaluaban posibles daños materiales.

La Embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita fue blanco de un ataque con drones./ Captura de pantalla

Medios internacionales señalaron que los drones estarían relacionados con grupos alineados con Irán, en un contexto de rivalidad persistente entre Teherán y Washington. Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente la autoría directa del ataque.

¿Hubo víctimas tras el ataque?

De acuerdo con los primeros reportes, no se registraron víctimas mortales derivadas del incidente. Las autoridades estadounidenses y sauditas reforzaron la seguridad en la zona mientras se llevaban a cabo evaluaciones técnicas para determinar el alcance del ataque.

El gobierno de Estados Unidos condenó el hecho y reiteró su compromiso de proteger a su personal diplomático en el extranjero. Por su parte, Arabia Saudita activó mecanismos de defensa aérea para interceptar amenazas adicionales.

Tensión creciente en Medio Oriente

Este episodio se produce en medio de un clima de alta tensión en Medio Oriente, donde la actividad de grupos armados y el uso de drones en ataques estratégicos se ha intensificado en los últimos años.

Reportes señalan que los drones estarían vinculados a grupos alineados con Irán./ Captura de pantalla

Expertos en seguridad señalan que el empleo de drones representa un desafío creciente para la protección de instalaciones diplomáticas y militares, debido a su bajo costo y alta capacidad de penetración.

El incidente también podría tener repercusiones diplomáticas, ya que ocurre en un momento delicado para las relaciones entre Estados Unidos e Irán, marcadas por desacuerdos en materia nuclear y conflictos regionales.

No se reportaron víctimas, pero se reforzó la seguridad en la zona diplomática./ Pixabay
