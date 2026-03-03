México, único país en la historia en ser sede de tres Mundiales

Tres veces en el centro del mundo. Hace más de medio siglo que los ojos del orbe observaron a su primer rey levantar su último gran título; hace 40 años vieron al Dios más humano caer del cielo y renacer en la tierra; ahora verán historia pura el próximo 11 de junio.

Con la inauguración de la Copa del Mundo 2026 en puerta, México se convertirá en el primer país en toda la historia en albergar tres Mundiales, hito moderno e histórico. El Ombligo de la Luna volverá a tener los ojos de todo el orbe a sus pies, con grandes historias que contar en el verano.

Brasil con la Copa del Mundo de 1970 | MEXSPORT

¿Cómo logró México ser sede de tres Mundiales?

El 8 de octubre de 1964, en Tokio, Japón, se convirtió en una fecha histórica no solo para el balompié mexicano, sino para la cultura contemporánea. México venció a Argentina -una de las pocas victorias en cuanto a futbol se refiere- y se quedó con la sede del Mundial de 1970; primero en cambiar los paradigmas.

El Mundial del 70 fue el primero en traer cambios en la historia del futbol, como deporte y como negocio. Entre los aspectos deportivos fue el primero en tener tarjetas amarillas y sustituciones; como ese negocio sucio que es desde hace unos años, fue el primero en ser transmitido a color y a nivel global.

Pelé y la gran generación brasileña | MEXSPORT

Las leyendas no faltaron y tuvo sus grandes historias, que en un tiempo se contarán, pero la más recordada es la de Edson Arantes do Nascimento 'Pelé'. O Rei hizo del Estadio Azteca -ahora Banorte- su castillo para que le fueran a rendir tributo, bautizando aquel manto verde como uno sagrado.

La historia de la elección del Mundial de 1986 fue distinta a la de México 70, pero en pocas palabras, Colombia no pudo llevar a cabo el certamen por el que tanto luchó. México fue elegido por unanimidad por la FIFA y realizó su segunda Copa del Mundo, convirtiéndose en el primer país en lograrlo.

Diego Armando Maradona en 1986 | MEXSPORT

Si en el Mundial del 70 un rey se coronó, en el de 1986 un Dios bajó de los cielos y con un barrilete cósmico se proclamó en los más alto. Diego Armando Maradona guió a la Albiceleste a su segundo Campeonato Mundial, dejando atrás el apodo de 'Pelusa' para dar paso al de 'D10S'.

Histórica tercera candidatura

El futbol crea puentes y destruye muros, o eso es lo que dicen los románticos. La realidad es que para el Mundial del 2026 se necesitaba algo contundente para dejar atrás a Marruecos, y que es más fuerte que un país haciendo historia. Estamos a 100 días del Mundial. Esto apenas comienza.