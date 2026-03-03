Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Todo lo que debes de saber sobre el Barcelona vs Real Madrid en Guadalajara: hora y dónde ver

El Estadio Akron será la sede del partido | Imago7
Mauricio Díaz Valdivia 23:37 - 02 marzo 2026
Este encuentro es la causa por la que Chivas no jugará en la fecha que está acordada la Jornada 9

El Clásico Español llega a México con la Copa de Leyendas entre Barcelona y Real Madrid, un partido que reunirá a figuras históricas de ambos clubes este martes 3 de marzo en el Estadio Akron de Guadalajara. El encuentro promete revivir una de las rivalidades más grandes del futbol mundial, ahora con íconos que marcaron época en Europa.

Rafa Márquez, Carles Puyol y Xavi encabezarán al conjunto blaugrana, mientras que Iker Casillas, Luis Figo, Fernando Hierro y Fernando Morientes liderarán a los merengues en un duelo que, aunque es de exhibición, mantiene intacto el orgullo y la pasión del Clásico.

Carles Puyol será una de las estrellas invitadas | Imago7

Leyendas del Barcelona y Real Madrid se reencuentran en el Estadio Akron

La Copa de Leyendas será una oportunidad única para que la afición mexicana vea nuevamente en acción a futbolistas que hicieron historia en Champions League, LaLiga y torneos internacionales. Para Rafa Márquez, jugar en Guadalajara tiene un significado especial por su vínculo con Jalisco y su pasado en Atlas.

Carles Puyol destacó que, aunque ahora sean exjugadores, disputar un Clásico ante el Real Madrid siempre tiene un sabor distinto. Del lado merengue, Iker Casillas dejó claro que, pese al carácter amistoso, el deseo de ganar permanece intacto cuando se trata de enfrentar al acérrimo rival.

Además, el evento forma parte de la preparación del Estadio Akron rumbo al Mundial 2026, torneo en el que será una de las sedes oficiales. El inmueble tapatío, considerado de primer nivel por figuras como Fernando Hierro, vivirá una noche especial con un ambiente que se espera familiar y lleno de nostalgia futbolera.

Rafa Márquez volverá a jugar con los colores blaugranas | MexSport

Una fiesta completa para la afición en Guadalajara

Las actividades comenzarán desde las 15:00 horas con dinámicas y activaciones dentro del estadio. Antes del Clásico de Leyendas, se disputará un partido entre embajadores de México y la Selección Jalisco, con la presencia de figuras como Adolfo “Bofo” Bautista, Oswaldo Sánchez y Pável Pardo.

Luis Figo, quien jugará por primera vez en Guadalajara, aseguró que siempre es un placer volver a México y reencontrarse con la afición. El portugués destacó que, aunque el ritmo ya no sea el mismo, el gusto por volver al campo y compartir con excompañeros hace especial este tipo de encuentros.

El duelo principal entre Barcelona y Real Madrid está programado para las 20:00 horas y se espera una gran entrada en el Estadio Akron, donde los aficionados podrán revivir la magia de uno de los enfrentamientos más emblemáticos del futbol mundial.

Luis Figo ha sido parte de muchos partidos de leyendas | MexSport

¿Dónde ver el Clásico de Leyendas?

  • Fecha: Martes 3 de marzo

  • Sede: Estadio Akron, Guadalajara, Jalisco

  • Horario: 8:00 PM (tiempo del centro de México)

  • Dónde ver: Azteca Deportes Network

