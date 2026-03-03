Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Guadalajara lista para recibir la "fiesta más mexicana" en la Copa del Mundo

Panorámica del Estadio Akron | MEXSPORT
Alfredo Olivarez Ramírez 00:00 - 03 marzo 2026
Una de las tres ciudades sedes del Mundial ya cuenta con todo casi listo de cara al inicio

A 100 días del arranque, Guadalajara asegura estar lista para cumplir con todos los lineamientos establecidos por la FIFA y convertirse en una de las sedes más vibrantes de la Copa del Mundo. Con un trabajo intenso durante los últimos meses y años de preparación previa las autoridades y el comité organizador destacan que la ciudad ha trabajado de manera coordinada para cubrir cada aspecto operativo, desde el aeropuerto hasta la cancha del estadio.

La sede tapatía apuesta por ofrecer “la fiesta más mexicana” de las ciudades mundialistas. Bajo el concepto que la propia FIFA denomina "the flavor of the city", Guadalajara busca imprimir su identidad a la experiencia mundialista, resaltando el color, la gastronomía, las tradiciones y la hospitalidad que distinguen a Jalisco.

El Estadio Akron sigue preparándose para recibir la Copa del Mundo | MEXSPORT

Repechaje, ensayo general

Los próximos juegos de repechaje, a celebrarse en aproximadamente un mes, funcionarán como un ensayo clave rumbo al Mundial. Estos partidos permitirán probar protocolos de seguridad, logística, transporte y operación del estadio, además de brindar a la afición local una “probadita” de lo que se vivirá durante la justa internacional.

Entre los aspectos que se pondrán a prueba destaca el modelo de “última milla”, que contempla un perímetro cercano al estadio donde únicamente podrán ingresar aficionados con boleto, quienes además podrán disfrutar de distintas activaciones y experiencias previas al partido.

El Trofeo y balón oficiales en las afueras del Estadio Akron | MEXSPORT

Seguridad y control de accesos

El protocolo de seguridad ha sido descrito como meticuloso y de alta exigencia. Incluye coordinación con corporaciones municipales, estatales y federales, además del cumplimiento estricto de los manuales establecidos por la FIFA.

Las autoridades subrayan que no se permitirá el acceso a personas sin boleto a las inmediaciones del estadio, ya que existirá un perímetro resguardado y filtros de control en distintos puntos de la ciudad, incluyendo el estadio y el FIFA Fan Festival.

Estadio Akron, casa de las Chivas y sede mundialista | IMAGO7

Transporte y estrategia “Park and Ride”

En materia de movilidad, aún se afinan los últimos acuerdos entre autoridades y la FIFA. Se contempla un esquema de “Park and Ride” para controlar los flujos hacia el estadio, además de una estrategia integral que involucra el transporte público estatal. Los detalles serán anunciados próximamente, aunque durante el repechaje ya se comenzarán a implementar y medir estos sistemas.

Adecuaciones del estadio

El estadio, considerado una joya arquitectónica de la ciudad, no requirió una remodelación integral, pero sí diversas adecuaciones, principalmente en zonas de hospitalidad y prensa.

Estadio Akron | IMAGO7

Entre los avances más relevantes se encuentra la cancha híbrida, compuesta por 95 por ciento de pasto natural y 5 por ciento sintético (stitching), que cumplirá con los estándares de Quality Pro exigidos por la FIFA. En abril se realizará el cambio final de pasto de temporada para dejarla completamente lista.

También se ampliará la zona de prensa, manteniendo su ubicación estratégica para transmisión, y se adecuarán áreas de hospitalidad y palcos. En total, habrá 300 palcos habilitados con capacidad para 14 personas cada uno, disponibles a través de la página oficial del organismo rector del futbol mundial.

El periodo exclusivo de uso del estadio por parte de la FIFA iniciará en mayo. Durante ese mes se trabajará en conjunto con el personal local en una etapa de operación compartida.

Identidad y hospitalidad

Más allá de la infraestructura y los protocolos, Guadalajara quiere diferenciarse por su identidad. La oferta gastronómica del estadio ha sido renovada para equilibrar cadenas internacionales con más de 18 puntos de comida tradicional jalisciense, con el objetivo de que los visitantes vivan una experiencia auténticamente local.

Con seguridad reforzada, logística en fase final y pruebas clave a la vuelta de la esquina, Guadalajara se declara preparada para recibir al mundo y convertir el Mundial en una celebración que combine estándares internacionales con el sello inconfundible de Jalisco.

