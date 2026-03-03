Lionel Messi siguió desde Estados Unidos el debut de Leones FC de Argentina; su hermano es presidente

A pesar de sus compromisos en Estados Unidos, Lionel Messi no pierde de vista sus raíces y sigue de cerca el futbol argentino. Tras anotar un doblete para el Inter Miami en la Major League Soccer, el astro dedicó su atención al debut de Leones FC, el club de su familia, en la Primera C (Cuarta División).

El equipo, presidido por su hermano Matías Messi y con la participación de otros miembros de la familia, inició su camino en la cuarta categoría del futbol argentino enfrentando a Central Ballester. El capitán de la Selección Argentina no se perdió el encuentro y lo siguió atentamente a través de su teléfono móvil desde Miami.

Messi, Leones de Rosario'nun Arjantin futbolunun Primera C ligindeki ilk maçını izliyor.



El debut de Leones FC

Este partido correspondía a la segunda jornada del torneo, ya que el debut original de Leones FC tuvo que ser aplazado. La postergación se debió al fallecimiento de la hija de Enrique Merelas, presidente de Central Ballester.

El proyecto de Leones FC cuenta con una fuerte impronta familiar. Matías Messi ocupa la presidencia, mientras que su hermana, María Sol, es vocal. Con un plantel sin figuras de renombre pero con una sólida preparación de cuatro semanas, el club de Arroyo Seco aspira a ser protagonista y luchar por el ascenso a la Primera B Metropolitana.

¿Cómo terminó el partido?

El encuentro inaugural finalizó con un empate sin goles. Central Ballester dominó durante la primera mitad, pero Leones supo reacomodarse en el segundo tiempo y consiguió un valioso punto en condición de visitante.

En la próxima fecha, el equipo de la familia Messi jugará su primer partido como local ante Claypole, mientras que Central Ballester visitará a General Lamadrid.