Regresa el All-Star Game entre las estrellas de la MLS y la Liga MX

La Major League Soccer (MLS) y la Liga MX volverán a medir fuerzas en una nueva edición del Partido de las Estrellas, programado para el verano de 2026. El encuentro se disputará en Charlotte, Carolina del Norte, consolidando una de las rivalidades más atractivas del futbol norteamericano.

El estadio del Charlotte FC será el escenario donde las figuras más destacadas de ambas competiciones se enfrentarán por quinta vez en la historia reciente. La fecha pactada para este esperado duelo es el miércoles 29 de julio de 2026, una vez haya concluido la Copa del Mundo.

Habrá una nueva edición del All Star Game entre MLS y Liga MX | MEXSPORT

MLS vs Liga MX

Por quinta ocasión en la historia, los mejores jugadores del futbol estadounidense, así como los mejores futbolistas del futbol mexicano se verán las caras en una serie de retos, así como un partido para definir 'qué liga tiene las mejores figuras'.

Desde 2021, los jugadores de ambas ligas se han vistos las caras en este destacado evento con excepción del 2023.

MLS y Liga MX Se enfrentan por quinta vez en la historia | MEXSPORT

¿Cómo les ha ido en el All Star?

Como es tradición, las festividades comenzarán un día antes con el Skills Challenge, un evento que pone a prueba las habilidades individuales de los futbolistas en diversas competencias. Hasta ahora, el historial en este desafío de destrezas se encuentra empatado, con dos victorias para cada liga, siendo la MLS la ganadora de la edición más reciente en 2025.

En cuanto a los partidos, la balanza se inclina a favor de la liga estadounidense, que ha conseguido tres victorias frente a una sola del combinado mexicano. En el último enfrentamiento, la MLS se impuso con un marcador de 3-1, gracias a los goles de Sam Surridge, Tai Baribo y Brian White.

Liga MX y MLS jugando partido en el All-Star Game de 2021 | IMAGO7

Francisco Iturbide, director general de operaciones de la Liga MX, expresó su entusiasmo por la renovación de este evento. "Nos entusiasma que la LIGA BBVA MX vuelva a formar parte del MLS All-Star Game para su edición 2026. Este evento refleja el valor de nuestra colaboración con la MLS y nos brinda una vitrina importante para mostrar la calidad y competitividad de nuestros jugadores”.

¿Cómo se eligen los equipos?

Los procesos de selección de jugadores varían entre ambas ligas. La MLS involucra a los aficionados a través de votaciones en sus plataformas digitales y redes sociales para conformar su plantilla.