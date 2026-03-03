Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Regresa el All-Star Game entre las estrellas de la MLS y la Liga MX

Regresa el All-Star Game entre las estrellas de la MLS y la Liga MX | MEXSPORT
Regresa el All-Star Game entre las estrellas de la MLS y la Liga MX | MEXSPORT
Rafael Trujillo 18:56 - 02 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Las mejores estrellas de la liga de México y Estados Unidos se vuelven a ver las caras

La Major League Soccer (MLS) y la Liga MX volverán a medir fuerzas en una nueva edición del Partido de las Estrellas, programado para el verano de 2026. El encuentro se disputará en Charlotte, Carolina del Norte, consolidando una de las rivalidades más atractivas del futbol norteamericano.

El estadio del Charlotte FC será el escenario donde las figuras más destacadas de ambas competiciones se enfrentarán por quinta vez en la historia reciente. La fecha pactada para este esperado duelo es el miércoles 29 de julio de 2026, una vez haya concluido la Copa del Mundo.

Habrá una nueva edición del All Star Game entre MLS y Liga MX | MEXSPORT

MLS vs Liga MX

Por quinta ocasión en la historia, los mejores jugadores del futbol estadounidense, así como los mejores futbolistas del futbol mexicano se verán las caras en una serie de retos, así como un partido para definir 'qué liga tiene las mejores figuras'.

Desde 2021, los jugadores de ambas ligas se han vistos las caras en este destacado evento con excepción del 2023.

MLS y Liga MX Se enfrentan por quinta vez en la historia | MEXSPORT

¿Cómo les ha ido en el All Star?

Como es tradición, las festividades comenzarán un día antes con el Skills Challenge, un evento que pone a prueba las habilidades individuales de los futbolistas en diversas competencias. Hasta ahora, el historial en este desafío de destrezas se encuentra empatado, con dos victorias para cada liga, siendo la MLS la ganadora de la edición más reciente en 2025.

En cuanto a los partidos, la balanza se inclina a favor de la liga estadounidense, que ha conseguido tres victorias frente a una sola del combinado mexicano. En el último enfrentamiento, la MLS se impuso con un marcador de 3-1, gracias a los goles de Sam Surridge, Tai Baribo y Brian White.

Liga MX y MLS jugando partido en el All-Star Game de 2021 | IMAGO7

Francisco Iturbide, director general de operaciones de la Liga MX, expresó su entusiasmo por la renovación de este evento. "Nos entusiasma que la LIGA BBVA MX vuelva a formar parte del MLS All-Star Game para su edición 2026. Este evento refleja el valor de nuestra colaboración con la MLS y nos brinda una vitrina importante para mostrar la calidad y competitividad de nuestros jugadores”.

¿Cómo se eligen los equipos?

Los procesos de selección de jugadores varían entre ambas ligas. La MLS involucra a los aficionados a través de votaciones en sus plataformas digitales y redes sociales para conformar su plantilla.

Por su parte, la Liga MX basa gran parte de su selección en los galardonados durante la ceremonia del Balón de Oro. El director técnico del equipo campeón es quien se encarga de completar la convocatoria, eligiendo al resto de los futbolistas que representarán al futbol mexicano.

Últimos videos
Lo Último
19:39 ¡Afinando detalles! Alexis Vega 'se pone guapo' previo a su regreso con Toluca
19:37 Tato Noriega da la cara tras el despido de Domenec Torrent: “Somos todos culpables”
19:25 Hoy No Circula martes 3 de marzo: estos autos no pueden circular en CDMX y Edomex
19:23 Asesinan a balazos a Jessica Macedonio Saldaña, secretaria de Salud de Atlixtac, en Chilapa, Guerrero
19:05 Chicharito Hernández comparte nuevo polémico video en redes sociales: "eres un fraude"
19:00 Listas las designaciones arbitrales de la Jornada 9 del Clausura 2026
18:56 Regresa el All-Star Game entre las estrellas de la MLS y la Liga MX
18:41 Luis Figo ilusiona a México al considerar al Tri 'candidato' a ganar la Copa del Mundo
18:28 Lionel Messi siguió desde Estados Unidos el debut de Leones FC de Argentina; su hermano es presidente
18:04 ¡A lo NFL y NBA! Alexis Vega y su colección de anillos de campeón
Tendencia
1
Fórmula 1 Checo Pérez revela razón principal para volver a la Fórmula 1: "que mis hijos me vean correr"
2
Futbol ¿Lionel Messi se 'burla' de los fans Orlando City tras victoria del Inter Miami?
3
Futbol "Es una barbaridad": Manuel Pellegrini sale en la defensa de Almeyda por histórica suspensión
4
Futbol Siete y contando: todos los entrenadores que ha tendido Rayados de Monterrey tras su último título de Liga MX
5
NFL Fallece quarterback universitario a los 23 años; Deion Sanders fue su entrenador
6
Contra Así fue el funeral de Nemesio Oseguera Cervantes ‘El Mencho’, bajo un fuerte operativo de seguridad
Te recomendamos
¡Afinando detalles! Alexis Vega 'se pone guapo' previo a su regreso con Toluca
Empelotados
02/03/2026
¡Afinando detalles! Alexis Vega 'se pone guapo' previo a su regreso con Toluca
Tato Noriega habla tras la salida de Torrent | IMAGO7
Futbol
02/03/2026
Tato Noriega da la cara tras el despido de Domenec Torrent: “Somos todos culpables”
Hoy No Circula martes 3 de marzo: estos autos no pueden circular en CDMX y Edomex
Contra
02/03/2026
Hoy No Circula martes 3 de marzo: estos autos no pueden circular en CDMX y Edomex
Asesinan a balazos a Jessica Macedonio Saldaña, secretaria de Salud de Atlixtac, en Chilapa, Guerrero
Contra
02/03/2026
Asesinan a balazos a Jessica Macedonio Saldaña, secretaria de Salud de Atlixtac, en Chilapa, Guerrero
Chicharito en lamento en el Clausura 2026 tras fallar penal ante Cruz Azul | IMAGO 7
Empelotados
02/03/2026
Chicharito Hernández comparte nuevo polémico video en redes sociales: "eres un fraude"
Listas las designaciones arbitrales de la Jornada 9 del Clausura 2026
Futbol
02/03/2026
Listas las designaciones arbitrales de la Jornada 9 del Clausura 2026