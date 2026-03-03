Verificación de edad requerida
Este artículo contiene contenido para adultos que puede ser inapropiado para menores. Por favor, confirme que tiene 18 años o más para continuar.
Contenido sensible a continuación
Este artículo contiene imágenes o detalles que algunos lectores pueden encontrar perturbadores. Se recomienda discreción del espectador.
¡Parcero rojiblanco! Maluma aparece en redes sociales portando gorra de Chivas
Chivas ha perdido sus dos últimos partidos después de un inicio de seis victorias consecutivas; sin embargo, en cuanto a fanáticos, los Rojiblancos no paran, incluso con algunas figuras de la farándula, como es el caso de Maluma.
El 'Pretty Boy' lució en redes sociales los colores de Guadalajara, algo con lo que algunos aficionados se sintieron contentos, pues el colombiano es uno de los artistas urbanos más famosos en el mundo.
Mensaje de parte de un... ¿chivahermano?
Maluma no hizo caso omiso de que sus fans vieran la gorra que portaba en las historias que utilizó para hacer algunos anuncios, como la manera en la que está llevando su carrera en los últimos meses.
¿Que porqué estoy usando una gorra del Deportivo Guadalajara? Pues porque hace un tiempo fui a México y me dieron algunos regalos
El reggaetonero también aprovechó para hablar acerca de su más reciente cambio de look, pues después de varios años rasuró su reconocida barba, la cual ya ha comenzado a crecer de nuevo, por lo que decidió preguntar a sus fans si sería buena idea volverla a dejar o quitarla nuevamente.
En esta nueva versión de Maluma, la gente también ha preguntado por el tipo de canciones con el cual se hizo famoso, a lo que el colombiano ha respondido que ya están grabadas y que pronto saldrán a la luz, pero que tienen que ser pacientes hasta el día en que eso suceda.
No es la primera vez
Durante el Apertura 2015, Maluma fue el invitado especial de la transmisión de Univisión Deportes para el Clásico Nacional entre Chivas y América en el Estadio Akron, donde el mismo colombiano pudo dar algunas palabras en medio del partido; sin embargo eso no fue todo.
Antes y después de aquel compromiso, el cual quedó empatado a un gol, el 'Pretty Boy' convivió con Marco Fabián visitiendo una playera del Rebaño Sagrado, por lo que desde aquel momento los fans recuerdan que al interprete de Hawái le gusta el futbol mexicano, pero de manera más específica, disfruta de Chivas.
@actuluis Se me acaban las ideas #chivas #chivasdelguadalajara #maluma #malumababy #malumameme #meme #tiki #parati #meme #viral #fypシ ♬ El Tiki - Maluma