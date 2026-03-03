¡Parcero rojiblanco! Maluma aparece en redes sociales portando gorra de Chivas

Chivas ha perdido sus dos últimos partidos después de un inicio de seis victorias consecutivas; sin embargo, en cuanto a fanáticos, los Rojiblancos no paran, incluso con algunas figuras de la farándula, como es el caso de Maluma.

El 'Pretty Boy' lució en redes sociales los colores de Guadalajara, algo con lo que algunos aficionados se sintieron contentos, pues el colombiano es uno de los artistas urbanos más famosos en el mundo.

Maluma con un Doctor Simi en uno de sus conciertos | MexSport

Mensaje de parte de un... ¿chivahermano?

Maluma no hizo caso omiso de que sus fans vieran la gorra que portaba en las historias que utilizó para hacer algunos anuncios, como la manera en la que está llevando su carrera en los últimos meses.

¿Que porqué estoy usando una gorra del Deportivo Guadalajara? Pues porque hace un tiempo fui a México y me dieron algunos regalos

El reggaetonero también aprovechó para hablar acerca de su más reciente cambio de look, pues después de varios años rasuró su reconocida barba, la cual ya ha comenzado a crecer de nuevo, por lo que decidió preguntar a sus fans si sería buena idea volverla a dejar o quitarla nuevamente.

La gorra en cuestión con colores alternos del Rebaño | Captura de Instagram

En esta nueva versión de Maluma, la gente también ha preguntado por el tipo de canciones con el cual se hizo famoso, a lo que el colombiano ha respondido que ya están grabadas y que pronto saldrán a la luz, pero que tienen que ser pacientes hasta el día en que eso suceda.

No es la primera vez

Durante el Apertura 2015, Maluma fue el invitado especial de la transmisión de Univisión Deportes para el Clásico Nacional entre Chivas y América en el Estadio Akron, donde el mismo colombiano pudo dar algunas palabras en medio del partido; sin embargo eso no fue todo.