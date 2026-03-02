Cade Cowell recuerda con cariño a Chivas: "Son el club más grande de México"

Uno de los jugadores que Gabriel Milito dejó ir de cara a este nuevo proceso dentro del Clausura 2026 con Chivas fue Cade Cowell, quien ha regresado a la MLS para jugar con New York Red Bulls; en esta nueva estancia, el ex del Rebaño ha sido titular en el inicio del campeonato.

Durante una conferencia de prensa, el exrojiblanco recordó al que fuera su equipo de la Liga MX, con quienes incluso jugó la Liguilla del torneo anterior. El mexiconorteamericano no dudó en dejar una frase que hizo recordar buenos momentos a los aficionados.

Cowell ya no forma parte del Rebaño Sagrado | Imago7

"El club más grande de México"

Fue bastante la polémica que se creó en torno a la llegada de Cade Cowell a Chivas algunos años atrás; sin embargo, en cuanto a su paso por el equipo, el 'Vaquero' tiene muy buenos recuerdos, al igual que algunos de los aficionados.

Ya sin ser parte del plantel de Gabriel Milito, el 7 de Red Bulls lanzó un mensaje en torno a una pregunta referente al tiempo que estuvo en el futbol mexicano.

Obviamente Chivas es el equipo más grande de México, siempre los tendré en mi corazón. Y si algún día regreso, estaré muy emocionado de hacerlo

Como era de esperarse, esta declaración ha traído comentarios en redes que se ponen en contra de lo que el exjugador de San José Earthquakes ha dicho, incluso con algunos aficionados que han compartido imágenes referentes a la baja cantidad de títulos que han sumado los rojiblancos en los últimos años.

Cowell de regreso en la MLS

El actual entrenador de Chivas, Gabriel Milito, ha sido muy claro con quienes son los jugadores con los cuales no iba a contar para el torneo de Clausura 2026, dentro de los cuales entró Cade a pesar de haber anotado en la Vuelta de los Cuartos de Final del certamen anterior en contra de Cruz Azul.

Su salida, aunque solamente a préstamos, se ha dado de regreso a la Major League Soccer, pero esta vez con New York, se llevó su dorsal 7 con él y ahora comparte vestidor con alguien que fue su rival en el futbol de México, pues Jorge Ruvalcaba ha llegado también a los 'Toros Rojos'.