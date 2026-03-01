¿Soñó con su gol? Fidalgo revela qué sucedió una noche previa a su golazo en el Derbi de Sevilla

Finalmente, luego de poco menos de un mes de haber llegado al Real Betis, el exjugador del CF América, Álvaro Fidalgo se estrenó como goleador en España y lo hizo con un auténtico golazo; sin embargo, reveló un detalle que se hizo realidad ante Sevilla.

El mediocampista confesó que fue un sueño hecho realida, así lo expresó al medio tiempo con el partido parcial 2-0 para los micrófonos de DAZN: “Lo soñé varias veces ayer por la noche, lo que pase o no pase ya es otra cosa gracias a Dios así es”

Álvaro Fidalgo previo a juego del Betis | X:@RealBetis

Fidalgo tenía claro que nada estaba ganado tras 45 minutos: “Bien vamos ganando 2-0 al descanso, esto todavía no terminó, los Derbis hay que jugarlos hasta los 90 minutos, así con mucha mesura, con mucha tranquilidad, seguir haciendo lo que estamos haciendo y 90 minutos”

Fidalgo celebrando su primer gol con el Betis I X:@RealBetis

¿Cómo fue su primer gol?

La jugada nació, pasadito el medio campo, desde los botines de Abde Ezzalzouli, quien filtró un pase preciso entre líneas que rompió la defensa sevillista. Con visión y temple, encontró el espacio exacto para habilitar a Fidalgo dentro del área.

El mediocampista naturalizado mexicano controló con categoría y, ante la salida del guardameta, definió de manera exquisita, colocando el balón lejos del alcance del arquero. Fue un remate sutil, técnico y certero que desató la locura en el estadio.

Fue el primer tanto para el español nacionalizado mexicano desde que se concretó su traspaso de América el mes pasado. Ante Sevilla, Fidalgo recibió su cuarta titularidad con el equipo de Manuel Pellegrini en cinco partidos, todas en LaLiga.

Antony celebra con Fidalgo por su gol ante Sevilla en LaLiga | AFP

Sevilla amarga fiesta

Después de irse al descanso con el marcador 2-0 en contra por los goles de Antony y Álvaro Fidalgo, quien marcó su primera anotación con los verdiblancos, el equipo de blanquirrojo resurgió en la segunda mitad y selló el empate 2-2. Alexis Sánchez e Isaac Romero fueron los autores de los tantos de Sevilla.