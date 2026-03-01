Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡De México a la Cartuja! Álvaro Fidalgo se estrena con Betis en el Gran Derbi ante Sevilla

Fidalgo celebra su primer gol como jugador de Betis en LaLiga | AFP
Fidalgo celebra su primer gol como jugador de Betis en LaLiga | AFP
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 12:15 - 01 marzo 2026
El exjugador de América hizo su primer gol con los verdiblancos en el Clásico ante el rival andaluz

Pura magia en la Cartuja. En un escenario tan importante como un Gran Derbi, Álvaro Fidalgo marcó su primer gol como jugador de Real Betis y su primer gol en LaLiga, para ampliar la ventaja de su equipo ante Sevilla, en la Jornada 26 del torneo.

Fidalgo en celebración de su primer gol con Betis | AFP
Fidalgo en celebración de su primer gol con Betis | AFP

Luego del acrobático remate de Antony para el 1-0 en el primer cuarto de hora, el equipo de Nervión tomó el control del esférico, pero sin capitalizar con llegadas de peligro frente a Alvaro Valles. Fue entonces que el 'Maguito' aprovechó una desatención defensiva para firmar el 2-0 que se mantuvo hasta el descanso.

Así fue el gol de Álvaro Fidalgo con Betis ante Sevilla

Tras una recuperación en medio campo, Cucho Hernández prolongó para Abde Ezzalzouli, quien condujo el esférico hasta el último cuarto del campo. Con un pase filtrado entre tres rivales, el marroquí filtró para Fidalgo, que se desmarcó de Djibril Sow y sobre el achique Odisseas Vlachodimos definió de primera y con parte externa para el 2-0 al 37'.

Antony celebra con Fidalgo por su gol ante Sevilla en LaLiga | AFP
Antony celebra con Fidalgo por su gol ante Sevilla en LaLiga | AFP

Fue el primer tanto para el español nacionalizado mexicano desde que se concretó su traspaso de América el mes pasado. Ante Sevilla, Fidalgo recibió su cuarta titularidad con el equipo de Manuel Pellegrini en cinco partidos, todas en LaLiga, pero hasta ahora no había participado ni con goles ni asistencias.

También fue una tarde importante para Antony, que marcó su séptimo gol de la campaña. Tras un gran desborde de Abde sobre José Carmona en la banda izquierda, el centro del marroquí no encontró rematador. No obstante, en el rebote le quedó al brasileño que se lanzó dentro del área chica para abrir el marcador en el Estadio La Cartuja, casa temporal de los verdiblancos.

