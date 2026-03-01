Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Tragedia en el futbol: Muere aficionado durante un partido de la liga de España

Comunicado de LaLiga I X:@LaLigaCorp
Aldo Martínez
Aldo Martínez 12:29 - 01 marzo 2026
El duelo entre el Sporting de Gijón y Leganés tuvo que ser detenido tras el descenso de una persona en las gradas

Una vez más la tragedia mancha un evento de futbol. Durante la Jornada 28 de LaLiga Hypermotion entre el Sporting de Gijon y el Leganes, una persona perdió la vida en las gradas, situación que hizo que el duelo fuera suspendido apenas a los cuatro minutos de haber iniciado.

Anuncio oficial del Sporting de Quijón I X:@RealSporting

¿Qué pasó en las gradas?

A los cuatro minutos del pitido inicial, un sector de las gradas pidió ayuda al colegiado, pues una persona requería ayuda médica, ante la situación, el juego se detuvo y los servicios médicos entraron en acción.

El partido se detuvo alrededor de 10 minutos hasta que se solicitó a los jugadores y cuerpo técnico abandonar el terreno de juego. Tras minutos de incertidumbre la liga anunció que el partido sería suspendido para priorizar la seguridad de sus fanáticos.

Comunicado oficial del Leganés I X:@CDLeganes

Tras el anunció de la suspensión de juego, el equipo de Gijón publicó un mensaje en redes donde dieron la sensible noticia del fallecimiento de un abonado de 83, el cual llevaba 40 años como socio del club de Asturias.

Hoy estamos todos muy tristes. Descanse en paz. Nuestro apoyo y cariño para su familia y seres queridos, escribió el Sporting de Gijón a través de sus redes sociales.

¿Cuándo se reanudará el duelo de LaLiga Hypermotion?

Una vez que el club dio la noticia del descenso de sus seguidores, la liga emitió un comunicado donde aseguró que la fecha y hora de la reanudación del partido serán anunciados en los siguientes días.

