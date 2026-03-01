Tragedia en el futbol: Muere aficionado durante un partido de la liga de España

Una vez más la tragedia mancha un evento de futbol. Durante la Jornada 28 de LaLiga Hypermotion entre el Sporting de Gijon y el Leganes, una persona perdió la vida en las gradas, situación que hizo que el duelo fuera suspendido apenas a los cuatro minutos de haber iniciado.

Anuncio oficial del Sporting de Quijón I X:@RealSporting

¿Qué pasó en las gradas?

A los cuatro minutos del pitido inicial, un sector de las gradas pidió ayuda al colegiado, pues una persona requería ayuda médica, ante la situación, el juego se detuvo y los servicios médicos entraron en acción.

El partido se detuvo alrededor de 10 minutos hasta que se solicitó a los jugadores y cuerpo técnico abandonar el terreno de juego. Tras minutos de incertidumbre la liga anunció que el partido sería suspendido para priorizar la seguridad de sus fanáticos.

Comunicado oficial del Leganés I X:@CDLeganes

Tras el anunció de la suspensión de juego, el equipo de Gijón publicó un mensaje en redes donde dieron la sensible noticia del fallecimiento de un abonado de 83, el cual llevaba 40 años como socio del club de Asturias.

Hoy estamos todos muy tristes. Descanse en paz. Nuestro apoyo y cariño para su familia y seres queridos, escribió el Sporting de Gijón a través de sus redes sociales.

Lamentamos informar de que el partido ha sido suspendido por una emergencia médica.



En estos momentos, la prioridad es la seguridad de todos los asistentes.



Rogamos calma y colaboración a la hora de abandonar las gradas del estadio. #RealSporting — Real Sporting (@RealSporting) March 1, 2026

¿Cuándo se reanudará el duelo de LaLiga Hypermotion?

Una vez que el club dio la noticia del descenso de sus seguidores, la liga emitió un comunicado donde aseguró que la fecha y hora de la reanudación del partido serán anunciados en los siguientes días.