Futbol

¡Lo miran desde Europa! Raphinha admite que su jugador favorito mexicano es Alexis Vega

Raphinha molesto por el resultado ante Girona| AP Alexis Vega celebrando su bicampeonato | MEXSPORT
Emiliano Cárdenas Ramírez 13:41 - 01 marzo 2026
El brasileño sorprendió a propios y extraños con su declaración

Raphinha, jugador del Barcelona, estuvo presente en un evento de Predator de Adidas, donde le preguntaron sobre sus jugadores favoritos de cada país; lo que nadie esperaba era su respuesta cuando le preguntaron por México: Alexis Vega, actual jugador del Toluca.

Respuesta que sorprendió a todos

En una pequeña entrevista con Post United donde le preguntaron a Raphinha sobre sus jugadores favoritos de cada país, su ranking quedó de esta forma:

  • España: Sergio Busquets.

  • Argentina: Lionel Messi.

  • Inglaterra: Frank Lampard.

  • México: Alexis Vega.

  • Italia: Andrea Pirlo.

  • Brasil: Ronaldinho.

  • Alemania: Oliver Kahn.

  • Uruguay: Diego Forlán.

  • Francia: Thierry Henry.

  • Colombia: James Rodríguez.

Todas sus respuestas estuvieron dentro de lo que uno se esperaría, pero la respuesta que sorprendió fue la de México; habiendo leyendas como Hugo Sánchez, Javier “Chicharito” Hernández, Rafa Márquez, Carlos Vela, etc., que Alexis Vega apareciera ahí fue una gran sorpresa para todos.

Alexis vega en el Apertura 2025 | IMAGO7

La Liga MX más internacional que nunca

Con la llegada de figuras como Sergio Ramos, Keylor Navas, James Rodríguez, Aaron Ramsey y Allan Saint-Maximin al balompié azteca, la liga ha crecido en su exposición de forma internacional, donde en múltiples países empiezan a seguir la Liga MX.

La respuesta de Raphinha, jugador estrella del FC Barcelona, lo comprueba, algo que podría beneficiar a la liga en cómo se exportan a sus jugadores para el extranjero en un futuro; solo hace falta aprovechar esa exposición.

Alexis Vega sueña con la Concacaf I IMAGO7
