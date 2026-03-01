¡Lo miran desde Europa! Raphinha admite que su jugador favorito mexicano es Alexis Vega

Raphinha, jugador del Barcelona, estuvo presente en un evento de Predator de Adidas, donde le preguntaron sobre sus jugadores favoritos de cada país; lo que nadie esperaba era su respuesta cuando le preguntaron por México: Alexis Vega, actual jugador del Toluca.

Respuesta que sorprendió a todos

No mamen de donde conoce Raphinha a Alexis Vega? JAJAJAJA 🚬 pic.twitter.com/PKvwzWIrAB — Martinalgui (@MartinoliCuri) March 1, 2026

En una pequeña entrevista con Post United donde le preguntaron a Raphinha sobre sus jugadores favoritos de cada país, su ranking quedó de esta forma:

España: Sergio Busquets.

Argentina: Lionel Messi.

Inglaterra: Frank Lampard.

México: Alexis Vega.

Italia: Andrea Pirlo.

Brasil: Ronaldinho.

Alemania: Oliver Kahn.

Uruguay: Diego Forlán.

Francia: Thierry Henry.

Colombia: James Rodríguez.

Todas sus respuestas estuvieron dentro de lo que uno se esperaría, pero la respuesta que sorprendió fue la de México; habiendo leyendas como Hugo Sánchez, Javier “Chicharito” Hernández, Rafa Márquez, Carlos Vela, etc., que Alexis Vega apareciera ahí fue una gran sorpresa para todos.

Alexis vega en el Apertura 2025 | IMAGO7

La Liga MX más internacional que nunca

Con la llegada de figuras como Sergio Ramos, Keylor Navas, James Rodríguez, Aaron Ramsey y Allan Saint-Maximin al balompié azteca, la liga ha crecido en su exposición de forma internacional, donde en múltiples países empiezan a seguir la Liga MX.

La respuesta de Raphinha, jugador estrella del FC Barcelona, lo comprueba, algo que podría beneficiar a la liga en cómo se exportan a sus jugadores para el extranjero en un futuro; solo hace falta aprovechar esa exposición.