Famosos brillan en UFC Fight Night en la Arena CDMX

La llegada de Paramount+ como nueva casa de la Ultimate Fighting Championship (UFC) en México no solo se vivió con intensidad dentro del octágono, también se convirtió en una auténtica alfombra roja en la Arena CDMX. Durante el UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh, las celebridades acapararon reflectores y dieron un toque especial a una velada cargada de adrenalina.

Desde figuras del deporte hasta referentes del entretenimiento digital y la música urbana, la noche reunió a un mosaico de personalidades que no quisieron perderse uno de los eventos más importantes del año en las artes marciales mixtas. La combinación de espectáculo y deporte convirtió la función en tendencia inmediata en redes sociales.

Entre los asistentes destacó la presencia del exfutbolista Rafa Márquez, así como del arquero costarricense Keylor Navas, quienes siguieron atentos cada combate desde zonas preferenciales. Ambos fueron de los más solicitados por los aficionados para fotografías y saludos.

La música también estuvo bien representada con el colombiano Beéle y el rapero mexicano Santa Fe Klan, que vibraron con las peleas de los mexicanos y celebraron cada golpe certero como si estuvieran en primera fila del octágono.

¿Qué celebridades asistieron al UFC Fight Night en CDMX?

El mundo digital dijo presente con creadores de contenido como Werevertumorro y la influencer Kim Shantal, quienes compartieron en tiempo real la experiencia con millones de seguidores. Sus historias y publicaciones ayudaron a amplificar el alcance del evento más allá de la arena.

También se dejaron ver personalidades del cine y la televisión como Alejandro Nones, el productor y director Gaz Alazraki y el conductor Yordi Rosado. La mezcla de perfiles confirmó que la UFC se ha consolidado como un espectáculo transversal que atrae a distintas industrias.

La presencia de tantas figuras públicas coincidió con una cartelera electrizante que tuvo como combate estelar a Brandon Moreno frente a Lone’er Kavanagh, en una pelea que mantuvo a todos al filo de la butaca. Aunque el resultado no favoreció al mexicano, el apoyo de las celebridades fue constante durante los cinco asaltos.

Una noche que fusionó espectáculo y deporte

Más allá de los resultados, el evento reafirmó a México como plaza clave para la UFC y consolidó a Paramount+ como plataforma estratégica para la región. Con el octágono encendido y las gradas repletas de estrellas, la velada demostró que las artes marciales mixtas no solo generan pasión deportiva, sino también un fenómeno social que reúne a lo más destacado de la cultura popular en una misma noche.

