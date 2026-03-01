Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Santa Lucía vs México: ¿Dónde y a qué hora ver a la Selección Femenil en el Clasificatorio Concacaf W 2026?

Jugadoras de la Selección Femenil de México en celebración de gol | MEXSPORT
Jugadoras de la Selección Femenil de México en celebración de gol | MEXSPORT
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 15:32 - 01 marzo 2026
El Tri dirigido por Pedro López saldrá a escena este martes en su segundo compromiso de la eliminatoria de la región

Con miras al Mundial 2027 y a Los Ángeles 2028. La Selección Femenil de México se enfrentará a su similar de Santa Lucía este lunes, en la segunda fecha del Clasificatorio Concacaf W para afianzarse como líder del Grupo A, por encima de la Selección de Puerto Rico, a la cual enfrentará en la última jornada del torneo.

El Tri comenzó su andar en el torneo de la Concacaf con un contundente 0-14 ante San Vicente y las Granadinas, en la máxima goleada en la historia del equipo nacional femenil. Charlyn Corral marcó siete goles y dio dos asistencias en dicho compromiso, mientras que Lizbeth Ovalle hizo un hat-trick; Scarlett Camberos, María Sánchez, Alice Soto y Montse Saldívar sumaron un gol cada una. 

Ahora continuará la actividad del Tri este lunes, en el que será su último juego como visitante en este torneo. Para las dos últimas fechas, México jugará en casa contra las Islas Vírgenes de Estados Unidos, compromiso que se disputará en el Estadio Carlos Vega Villalba en Zacatecas el viernes 10 de abril; mientras que el juego ante Puerto Rico todavía no tiene fecha ni sede confirmada.

Jugadoras de la Selección Mexicana festejan en un partido amistoso ante Nueva Zelanda | IMAGO 7
Jugadoras de la Selección Mexicana festejan en un partido amistoso ante Nueva Zelanda | IMAGO 7

Así llega México al partido contra Santa Lucía

El de este lunes será el primer compromiso del 2026 para el equipo dirigido por Pedro López, que no pierde desde febrero de 2025. Luego del descalabro 2-0 contra la Selección de Canadá en al Copa Pinatar 2025, el Tri femenil sumó 11 partidos consecutivos sin derrota, con dos empates y nueve victorias, las últimas cinco de forma consecutiva.

Diana Ordoñez en celebración con la Selección Mexicana en un amistoso ante Colombia | IMAGO 7
Diana Ordoñez en celebración con la Selección Mexicana en un amistoso ante Colombia | IMAGO 7

México venció 1-0 a Colombia en un amistoso celebrado en julio de 2025 en Zacatepec y en octubre del mismo año se enfrentó en dos ocasiones a Nueva Zelanda; el primer partido también lo ganó por la mínima diferencia y el segundo con marcador 2-0. Tras ello llegó la ya mencionada goleada 0-14, para luego cerrar el año con un triunfo 0-2 ante Costa Rica en un amistoso en San José.

En cuanto a Santa Lucía, sus tres últimos compromisos fueron una victoria 1-2 como visitante ante Barbados en el Torneo Islas Windward en septiembre del año pasado. Después de ese triunfo sufrió dos derrotas 3-1 contra las Islas Vírgenes de Estados Unidos y 7-0 frente a Puerto Rico en las dos primeras fechas del campeonato de Concacaf.

Selección Mexicana Femenil en festejo de gol | IMAGO7
Selección Mexicana Femenil en festejo de gol | IMAGO7

Tanto Charlyn Corral como Lizbeth Ovalle, que comandaron la victoria ante San Vicente y las Granadinas, fueron incluidas en la convocatoria de Pedro López para este encuentro. No obstante, el Tri tendrá un amistoso ante la Selección de Brasil el próximo sábado 7 de marzo, por lo que es probable que el técnico español realice algunas rotaciones.

¿Dónde y a qué hora ver el partido de México contra Santa Lucía?

  • Fecha: Lunes 2 de marzo de 2026

  • Horario: 13:00 horas (tiempo del centro de México)

  • Sede: Daren Sammy Cricket Ground

  • Transmisión: ESPN y Disney+

