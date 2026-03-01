Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Internacional

Fidalgo sobre el apoyo que recibe en Betis: "La afición mexicana no te suelta"

Álvaro Fidalgo con el nuevo jersey d Betis inspirado en México | X:@ RealBetis
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 11:40 - 01 marzo 2026
El mediocampista mexicano agradece el apoyo que recibe desde México hasta España

El Maguito no está solo. La partida de Álvaro Fidalgo a Europa dolió y mucho entre los aficionados azulcrema, sin embargo, el cariño hacía el 'tricampeón' sigue intacto y más fuerte que nunca y Álvaro Fidalgo lo agradece.

Fidalgo en un partido con el Betis | Grosby Group

AFICIÓN MEXICANA NO SUELTA A FIDALGO

El exmediocampista del América ha sido la sensación en las redes sociales del Betis desde su regreso a España y Fidalgo sabe que esto se debe en gran parte a la afición mexicana que "no lo suelta", pues es costumbre el apoyo a los jugadores mexicanos en el Viejo Continente.

"Al final la afición mexicana no te suelta. Lo dije en una entrevista, si en algún momento me toca ir (a Europa) estoy seguro que van a ir conmigo y así es", declaró Fidalgo para ESPN.
Álvaro Fidalgo en su presentación con Betis | X:@ RealBetis

MÉXICO VA CON BETIS EN DERBI DE SEVILLA

Este fin de semana Álvaro Fidalgo disputará su primer Derbi de Sevilla y el 'Maguito' sabe que no solo tendrá los reflectores y el apoyo de la afición del Betis, sino de también muchos otros desde México que lo siguen de cerca.


"Se que este fin de semana van a ser verdiblancos en este Derbi, que me están apoyando siempre y que no me dejan nunca caer, eso lo tengo claro"

FIDALGO: BETIS Y EL TRI

La adaptación de Fidalgo en el Betis ha sido casi inmediata y el mediocampista español naturalizado mexicano tendrá ante Sevilla su cuarta titularidad con el club verdiblanco en LaLiga, siendo ya uno de los hombres de más confianza de Pellegrini.

A falta del anuncio oficial, se espera que Álvaro Fidalgo sea convocado con la Selección Mexicana en la Fecha FIFA de este mes de marzo, un paso importante en sus aspiraciones para colarse de último momento a la Copa del Mundo,

Álvaro Fidalgo podría ser titular con el Betis | X: @RealBetis
