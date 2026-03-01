Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Lucha

¿La John Cena de la división femenina? Rhea Ripley tendrá su séptima lucha titular consecutiva en Wrestlemania

Rhea Ripley con los campeonatos que ha disputado en WrestleMania | WWE
Emiliano Cárdenas Ramírez 13:05 - 01 marzo 2026
‘Mami’ volverá a luchar por un campeonato en el magno evento de la WWE.

Con su victoria del sábado. Rhea Ripley retará a Jade Cardill por el campeonato femenino de la WWE, pero algo que sorprende es que en WrestleMania 42, será su séptima lucha consecutiva en la que pelee por un campeonato en el magno evento.

Protagonista desde su ascenso al Roster Principal

Desde que la subieron al Main Roster, Rhea Ripley nunca se ha perdido ninguna edición de WrestleMania y, más importante, en cada una de esas ediciones del Magno Evento, siempre disputó para llevarse un campeonato.

  • WrestleMania 36: Defendió su Campeonato Femenino de NXT vs. Charlotte Flair, perdiendo el título. La primera vez que un título de la marca amarilla se defendía en el Magno Evento.

  • WrestleMania 37: Venció a Asuka para ganar su primer campeonato mundial en la WWE.

  • WrestleMania 38: Rhea Ripley y Liv Morgan participaron en un Fatal 4-Way por los campeonatos femeninos en pareja de la WWE, pero no se llevaron los títulos.

  • WrestleMania 39: La revancha contra Charlotte Flair por el campeonato femenino de SmackDown. En esa ocasión, Ripley ganó el título. Siendo su mejor actuación en el Magno Evento hasta el momento.

  • WrestleMania 40: Defendió el campeonato mundial pesado femenino ante Becky Lynch, logrando retenerlo.

  • WrestleMania 41: Rhea Ripley, junto a IYO Sky y Bianca Belair, lucharon por el campeonato mundial pesado; ‘Mami’ perdió su presea ante la japonesa.

  • WrestleMania 42: Ripley ganó el Elimination Chamber 2026 y garantizará una lucha por título en WrestleMania 42, enfrentándose a Jade Cargill por el campeonato femenino de la WWE. 

Rhea Ripley con el Raw Womens Champion en mano | WWE

¿Sobrevalorada o sobrebukeada?

Que Rhea Ripley es una gran luchadora, eso es innegable; un gran personaje, carisma que le encanta al público, pero con excesos de oportunidades titulares. Algo que a los fanáticos empieza a cansarles: verla constantemente en el plano titular.

La WWE actualmente cuenta con un roster muy vasto de superestrellas femeninas, con nombres como Iyo Sky, Stephanie Vaquer, Liv Morgan, Asuka, Chelsea Green, Alexa Bliss, entre muchas otras, por lo que la fanaticada se pregunta: Sí, no hay más talentos que merezcan oportunidades en el plano estelar.

Raquel podría enfrentarse a Rhea Ripley en WrestleMania 40
