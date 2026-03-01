Guardiola se lanza contra aficionados del Leeds United que abuchearon el Ramadán

Pep Guardiola se ha lanzado contra los aficionados del Leeds United tras los abucheos que protagonizaron durante la pausa, ante el Manchester City, por el Ramadán para que los jugadores musulmanes pudieran romper el ayuno.

El acto que fue protagonizado en el minuto 11 del encuentro, con la caída del sol, sirvió para que futbolistas fieles a esta costumbre pudieran romper un largo ayuno; sin embargo, esto no fue bien recibido por la afición.

¿Qué dijo Guardiola?

Ante esto el DT del Manchester City alzó la voz para defender este acto: “Nos dejan un minuto o dos para ello. Los jugadores lo saben. Tomaron unas vitaminas porque jugadores como Cherki y Ait-Nouri no han comido hoy. No hay más que eso. ¿Cuál es el problema?.”

Cabe mencionar, que el español resaltó previamente al juego ante el Leeds United que con respecto a sus elementos dentro de la plantilla que realizan este tipo de ayuno tienen buenos nutricionistas para adaptarse a sus necesidades.

“Siguen esta tradición religiosa. Contamos con buenos nutricionistas que se adaptan a las necesidades del equipo. No podemos adaptar el horario a los horarios de inicio de la Premier League y creo que ya están acostumbrados; no son jóvenes y llevan muchos años jugando en este periodo”, mencionó.

Asociación contra el racismo se pronunció

También hubo reacción por parte de Kick It Out, asociación contra el racismo en el futbol del Reino Unido que por su parte lanzó un comunicado: "Es extremadamente decepcionante que algunos aficionados del Leeds abuchearan a los jugadores del Manchester City cuando rompieron su ayuno durante la primera parte del partido en Elland Road.”

“Parar el juego para ello es un protocolo acordado desde hace varios años. Es una parte importante en visibilizar y hacer el juego bienvenido para todos los musulmanes. Pero como ha demostrado esta noche, el futbol aún tiene un largo camino por recorrer en cuanto a educación”, resaltó.