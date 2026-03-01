Sevilla rescata el empate ante Betis y arruina el festejo de Álvaro Fidalgo

Más por empuje que con buen futbol, y con la complecidad de un rival que renunció a la posesión del esférico, Sevilla rescató el empate ante Real Betis en una edición más de Gran Derbi de LaLiga. Los de Nervión incluso pudieron ganar el compromiso, pero no supieron capitalizar sus oportunidades.

Después de irse al descanso con el marcador 2-0 en contra por los goles de Antony y Álvaro Fidalgo, quien marcó su primera anotación con los verdiblancos, el equipo de blanquirrojo resurgió en la segunda mitad y selló el empate 2-2. Alexis Sánchez e Isaac Romero fueron los autores de los tantos de Sevilla.

Para el delantero español fue apenas su cuarto gol en liga en la Temporada 2025-26 y primero luego de cinco meses de sequía. Tras su tanto ante Barcelona el 5 de octubre de 2025, Romero no volvió a marcar en LaLiga y solo celebró un gol en Copa del Rey, contra Extremadura en la Segunda Ronda.

Sin embargo, hoy apareció cuando su equipo más lo necesitaba y a cinco minutos del final puso el empate. En el cobro de una falta, el rebote llegó hasta Djibril Sow, quien dejó de cabeza para Nemanja Gudelj. El serbio se había perfilado para tira, pero se quitó a tiempo para dejar espacio al zurdazo colocado que venció a Alvaro Valles por lo bajo.

Isaac Romero festeja el gol del empate contra Betis | AFP

El guardameta de Betis ya había aparecido en una acción previa para mantener a su equipo con ventaja, pero pudo hacer para evitar el 2-2. Tampoco tuvo oportunidad de reacción el primer gol de Sevilla, obra de Alexis Sánchez, que remató casi a quemarropa al minuto 62.

Sevilla apagó la fiesta de Fidalgo

Con el dramático empate, el equipo de Nervión arruinó la celebración de la afición verdiblanca en el Estadio de la Cartuja y le quitó los reflectores a Álvaro Fidalgo. El español nacionalizado mexicano hizo su primer gol con Betis, pero no fue lo suficiente para sumar los tres puntos.

Fidalgo en celebración de su primer gol con Betis | AFP

Tras una recuperación en medio campo, Cucho Hernández prolongó para Abde Ezzalzouli, quien condujo el esférico hasta el último cuarto del campo. Con un pase filtrado entre tres rivales, el marroquí filtró para Fidalgo, que se desmarcó de Djibril Sow y sobre el achique Odisseas Vlachodimos definió de primera y con parte externa para el 2-0 al 37'.

Fue el primer tanto para el español nacionalizado mexicano desde que se concretó su traspaso de América el mes pasado. Ante Sevilla, Fidalgo recibió su cuarta titularidad con el equipo de Manuel Pellegrini en cinco partidos, todas en LaLiga, pero hasta ahora no había participado ni con goles ni asistencias.

Fidalgo celebra su primer gol como jugador de Betis en LaLiga | AFP

Antony también se había lucido en el partido, con un remate de chilena para firmar su séptimo gol de la campaña a los 15 minutos de iniciado el encuentro. Sin embargo, para la segunda mitad Betis renunció a la posesión e iniciativa que mostró en el primer tiempo y con ello permitió el empate de su rival.

¿Cuándo juegan de nuevo Betis y Sevilla tras el Derbi?