Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Sevilla rescata el empate ante Betis y arruina el festejo de Álvaro Fidalgo

Alexis Sánchez celebra su gol ante Betis en el Gran Derbi de LaLiga | AFP
Alexis Sánchez celebra su gol ante Betis en el Gran Derbi de LaLiga | AFP
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 13:45 - 01 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El exjugador de América marcó su primer gol con los béticos, pero el equipo no pudo mantener la ventaja en el Gran Derbi

Más por empuje que con buen futbol, y con la complecidad de un rival que renunció a la posesión del esférico, Sevilla rescató el empate ante Real Betis en una edición más de Gran Derbi de LaLiga. Los de Nervión incluso pudieron ganar el compromiso, pero no supieron capitalizar sus oportunidades.

Después de irse al descanso con el marcador 2-0 en contra por los goles de Antony y Álvaro Fidalgo, quien marcó su primera anotación con los verdiblancos, el equipo de blanquirrojo resurgió en la segunda mitad y selló el empate 2-2. Alexis Sánchez e Isaac Romero fueron los autores de los tantos de Sevilla.

Para el delantero español fue apenas su cuarto gol en liga en la Temporada 2025-26 y primero luego de cinco meses de sequía. Tras su tanto ante Barcelona el 5 de octubre de 2025, Romero no volvió a marcar en LaLiga y solo celebró un gol en Copa del Rey, contra Extremadura en la Segunda Ronda.

Sin embargo, hoy apareció cuando su equipo más lo necesitaba y a cinco minutos del final puso el empate. En el cobro de una falta, el rebote llegó hasta Djibril Sow, quien dejó de cabeza para Nemanja Gudelj. El serbio se había perfilado para tira, pero se quitó a tiempo para dejar espacio al zurdazo colocado que venció a Alvaro Valles por lo bajo.

Isaac Romero festeja el gol del empate contra Betis | AFP
Isaac Romero festeja el gol del empate contra Betis | AFP

El guardameta de Betis ya había aparecido en una acción previa para mantener a su equipo con ventaja, pero pudo hacer para evitar el 2-2. Tampoco tuvo oportunidad de reacción el primer gol de Sevilla, obra de Alexis Sánchez, que remató casi a quemarropa al minuto 62.

Sevilla apagó la fiesta de Fidalgo

Con el dramático empate, el equipo de Nervión arruinó la celebración de la afición verdiblanca en el Estadio de la Cartuja y le quitó los reflectores a Álvaro Fidalgo. El español nacionalizado mexicano hizo su primer gol con Betis, pero no fue lo suficiente para sumar los tres puntos.

Fidalgo en celebración de su primer gol con Betis | AFP
Fidalgo en celebración de su primer gol con Betis | AFP

Tras una recuperación en medio campo, Cucho Hernández prolongó para Abde Ezzalzouli, quien condujo el esférico hasta el último cuarto del campo. Con un pase filtrado entre tres rivales, el marroquí filtró para Fidalgo, que se desmarcó de Djibril Sow y sobre el achique Odisseas Vlachodimos definió de primera y con parte externa para el 2-0 al 37'.

Fue el primer tanto para el español nacionalizado mexicano desde que se concretó su traspaso de América el mes pasado. Ante Sevilla, Fidalgo recibió su cuarta titularidad con el equipo de Manuel Pellegrini en cinco partidos, todas en LaLiga, pero hasta ahora no había participado ni con goles ni asistencias.

Fidalgo celebra su primer gol como jugador de Betis en LaLiga | AFP
Fidalgo celebra su primer gol como jugador de Betis en LaLiga | AFP

Antony también se había lucido en el partido, con un remate de chilena para firmar su séptimo gol de la campaña a los 15 minutos de iniciado el encuentro. Sin embargo, para la segunda mitad Betis renunció a la posesión e iniciativa que mostró en el primer tiempo y con ello permitió el empate de su rival.

¿Cuándo juegan de nuevo Betis y Sevilla tras el Derbi?

Después de este compromiso, los verdiblancos visitarán a Getafe en la Jornada 27. El compromiso está programado para el domingo 8 de marzo a las 9:15 horas (tiempo del centro de México). Por su parte, el conjunto blanquirrojo regresará al Sánchez Pizjuán con el objetivo de reencontrarse con el triunfo en casa. El encuentro también está agendado para el domingo 8, pero a las 11:30 horas.

Últimos videos
Lo Último
15:32 Santa Lucía vs México: ¿Dónde y a qué hora ver a la Selección Femenil en el Clasificatorio Concacaf W 2026?
15:21 Famosos brillan en UFC Fight Night en la Arena CDMX
15:13 Lukaku, a punto de las lágrimas, revela un difícil momento: “Sigo adelante por mis hijas…”
15:07 ¡México representando en todo lo alto! Bandido vs. Andrade El Ídolo en Revolution 2026
15:02 Alana da paliza a Milica en el ring y 'filtra' el video en redes
14:45 ¿Peligra Torrent? La mala racha de Rayados pone en ‘duda’ al español
14:43 ¿Soñó con su gol? Fidalgo revela qué sucedió una noche previa a su golazo en el Derbi de Sevilla
14:40 WrestleMania 42: ¿Qué luchadores apuntan a debutar en la Vitrina de los Inmortales de WWE?
14:28 Material de selección: Álvaro Fidalgo logró un 94% de efectividad en el Gran Derbi
14:09 ¡Se dislocó el hombro! DT del AZ Alkmaar revela lesión de Mateo Chávez
Tendencia
1
Futbol ¿Y la Finalissima? Qatar suspende el futbol y el partido entre Argentina y España está en riesgo
2
Contra Acta de defunción de “El Mencho” revela cómo murió el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación
3
Futbol André Jardine asume la culpa de goleada de Tigres ante América: "soy responsable"
4
Futbol Internacional Raúl Jiménez y Fulham hunden al Tottenham en la Premier League
5
Futbol Nacional Germán Berterame confiesa lo que le dijo de Javier Aguirre tras su llegada al Inter de Miami
6
Contra ¿Quién era Ali Jamenei? El hombre que concentró el poder absoluto en Irán durante décadas
Te recomendamos
Jugadoras de la Selección Femenil de México en celebración de gol | MEXSPORT
Futbol
01/03/2026
Santa Lucía vs México: ¿Dónde y a qué hora ver a la Selección Femenil en el Clasificatorio Concacaf W 2026?
Famosos brillan en UFC Fight Night en la Arena CDMX
Otros Deportes
01/03/2026
Famosos brillan en UFC Fight Night en la Arena CDMX
Lukaku, a punto de las lágrimas, revela un difícil momento: “Sigo adelante por mis hijas…”
Futbol
01/03/2026
Lukaku, a punto de las lágrimas, revela un difícil momento: “Sigo adelante por mis hijas…”
¡México representando en todo lo alto! Bandido vs. Andrade El Ídolo en Revolution 2026
Lucha
01/03/2026
¡México representando en todo lo alto! Bandido vs. Andrade El Ídolo en Revolution 2026
Alana da paliza a Milica en el ring y 'filtra' el video en redes
Empelotados
01/03/2026
Alana da paliza a Milica en el ring y 'filtra' el video en redes
¿Peligra Torrent? La mala racha de Rayados pone en ‘duda’ al español
Futbol
01/03/2026
¿Peligra Torrent? La mala racha de Rayados pone en ‘duda’ al español