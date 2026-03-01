Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Lukaku, a punto de las lágrimas, revela un difícil momento: “Sigo adelante por mis hijas…”

Lukaku en entrevista tras gol l CAPTURA
Associated Press (AP) 15:13 - 01 marzo 2026
El delantero mostró su lado humano tras gol con el Napoli

El primer gol de la temporada del belga Romelu Lukaku con el último toque del juego puso fin a la racha sin victorias del Napoli el sábado, día de la Virgen María, ante el Hellas Verona para seguir peleando entre los primeros puestos de la Serie A.

Lukaku, quien había jugado solo 41 minutos en esta campaña tras una grave lesión de muslo en la pretemporada, apareció en el sexto minuto del tiempo de descuento para ayudar al Napoli a ganar 2-1 en la cancha del colista Hellas Verona.

Pareció romper en llanto cuando sonó el silbatazo final segundos después. Su último gol había sido el 23 de mayo, seguido de unos meses terribles. Poco después de su desgarro en el muslo, su padre murió repentinamente en septiembre a los 58 años.

Lukaku celebrando su gol ante Verona l AP

¿Qué dijo Lukaku? 

“A nivel personal, el fútbol te da mucho. Me lo ha dado todo, pero perder a mi padre como lo perdí me pesa todos los días”, dijo el belga Lukaku a DAZN mientras luchaba por contener las lágrimas. “Pero es lo que es y sigo adelante por mis hijas, por mi hermano y por el Napoli, que me ha dado tanto”.

“Porque antes de llegar al Napoli estaba muerto. El año pasado hicimos algo maravilloso, este año es un poco difícil para nosotros, pero tenemos que mirar hacia adelante y hacer todo lo posible para terminar lo más alto posible en la tabla”.

Napoli y Lukaku celebrando su gol l AP

Fue la primera victoria del Napoli en cuatro juegos en todas las competiciones. El campeón defensor de la Serie A se mantuvo tercero en la tabla de la liga, 14 puntos por debajo del líder Inter de Milán después de que los nerazzurri vencieran al Genoa 2-0.

Napoli en festejo de Lukaku l AP

Verona se mantuvo a nueve puntos de la salvación

El Napoli tuvo un gran arranque, ya que un cabezazo bombeado de Rasmus Højlund desde 12 metros le dio la ventaja tras menos de dos minutos. Sin embargo, Højlund también participó en el empate en el 65. Intentó despejar un córner de Verona, pero el balón le quedó a Jean-Daniel Akpa Akpro, cuyo disparo fue desviado a la red por Højlund. El gol se le acreditó a Akpa Akpro, ya que el remate inicial iba a portería.

Verona estuvo cerca de ganarlo en el tiempo añadido, pero Kieron Bowie no logró dirigir su intento entre los tres palos después de que el arquero del Napoli, Alex Meret, saliera sin convicción a cortar un centro.

Y, en cambio, fue el Napoli el que se llevó el triunfo sobre la hora. Se jugó un córner en corto y, finalmente, Giovane envió el centro para que el también suplente Lukaku definiera de primera, a quemarropa.

