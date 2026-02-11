Como hace historia y avanza a semifinales de la Copa de Italia tras eliminar al Napoli en penales

El Como escribió una de las páginas más memorables de su historia al clasificarse a las semifinales de la Copa de Italia por primera vez en 40 años, luego de vencer al campeón italiano Napoli en una dramática tanda de penales.

El equipo dirigido por Cesc Fàbregas se impuso 7-6 desde los once pasos tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario, desatando celebraciones eufóricas en el estadio de Nápoles.

El momento decisivo llegó cuando el portero del Como, Jean Butez, detuvo el disparo de muerte súbita de Stanislav Lobotka, sellando así la histórica clasificación del conjunto visitante.

Lukaku en lamento con el Napoli | AP

Durante los 90 minutos, el partido fue intenso y equilibrado. Martin Baturina adelantó al Como al minuto 39 con un penal bien ejecutado, pero Napoli reaccionó apenas iniciado el segundo tiempo, cuando Antonio Vergara marcó el gol del empate.

El conjunto local estuvo cerca de evitar los penales en la segunda mitad, pero Amir Rrahmani vio cómo su cabezazo fue despejado en la línea, en una acción que mantuvo con vida al cuadro visitante.

Martin Baturina celebra gol con el Como | AP

En la definición desde el punto penal, Romelu Lukaku falló su disparo para el Napoli, mientras que Máximo Perrone erró por el Como, en una tanda cargada de tensión que finalmente favoreció al equipo lombardo.