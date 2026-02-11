Concachampions 2026: Así se jugarán los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup

El camino hacia la gloria continental comienza a tomar forma. Tras los resultados más recientes de la Primera Ronda, el cuadro de los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup 2026 ha comenzado a completar sus casilleros, dejando en el camino a protagonistas inesperados y confirmando el poderío de los clubes ya instalados en la fase eliminatoria.

Concacaf Champions Cup | IMAGO7

La gran sorpresa de la jornada la protagonizaron los Pumas, quienes no lograron revertir la situación ante el San Diego FC. Con la eliminación del conjunto universitario, la escuadra californiana sella su boleto a la siguiente fase, donde ya tiene un compromiso de alto voltaje confirmado: se verán las caras ante el Seattle Sounders.

Por otro lado, los Tigres hicieron valer su jerarquía en casa. Tras una serie trabajada ante el Forge FC, el equipo regiomontano aseguró su presencia en los Octavos de Final, reafirmándose como uno de los candidatos naturales al título.

PASE DIRECTO A 8AVOS DE FINAL

Es importante recordar que el torneo otorgó el pase automático a esta instancia a cinco instituciones gracias a su desempeño en sus respectivas ligas y copas regionales. Estos equipos esperan rivales mientras observan la definición de la Ronda 1:

Toluca (México)

Inter de Miami (EE. UU.)

Seattle Sounders (EE. UU.)

L.D. Alajuelense (Costa Rica)

Mount Pleasant (Jamaica)

Trofeo de la Concacaf Champions Cup | IMAGO7

EQUIPOS DE LIGA MX BUSCAN SELLAR EL BOLETO

El destino del resto de los equipos de la Liga MX se terminará de trazarse entre los días miércoles y jueves. América, Cruz Azul y Monterrey saltarán a la cancha para finiquitar sus series y tratar de emular lo hecho por Tigres.

A pesar de la actividad reciente, el rompecabezas de la Concachampions no estará completo de inmediato. La Ronda 1 se extenderá hasta el próximo 26 de febrero, fecha en la que se conocerán oficialmente todos los cruces y el calendario definitivo para los Octavos de Final.

Ramón Juárez en festejo tras su gol para la victoria de América ante Olimpia en Concachampions | MEXSPORT