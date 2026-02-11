Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Internacional

Concachampions 2026: Así se jugarán los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup

Trofeo de la Concacaf Champions Cup | IMAGO7
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 23:13 - 10 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Se comienzan a definir los primeros cruces de los Octavos de Final de la Concachampions

El camino hacia la gloria continental comienza a tomar forma. Tras los resultados más recientes de la Primera Ronda, el cuadro de los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup 2026 ha comenzado a completar sus casilleros, dejando en el camino a protagonistas inesperados y confirmando el poderío de los clubes ya instalados en la fase eliminatoria.

Concacaf Champions Cup | IMAGO7

La gran sorpresa de la jornada la protagonizaron los Pumas, quienes no lograron revertir la situación ante el San Diego FC. Con la eliminación del conjunto universitario, la escuadra californiana sella su boleto a la siguiente fase, donde ya tiene un compromiso de alto voltaje confirmado: se verán las caras ante el Seattle Sounders.

Por otro lado, los Tigres hicieron valer su jerarquía en casa. Tras una serie trabajada ante el Forge FC, el equipo regiomontano aseguró su presencia en los Octavos de Final, reafirmándose como uno de los candidatos naturales al título.

PASE DIRECTO A 8AVOS DE FINAL

Es importante recordar que el torneo otorgó el pase automático a esta instancia a cinco instituciones gracias a su desempeño en sus respectivas ligas y copas regionales. Estos equipos esperan rivales mientras observan la definición de la Ronda 1:

  • Toluca (México)

  • Inter de Miami (EE. UU.)

  • Seattle Sounders (EE. UU.)

  • L.D. Alajuelense (Costa Rica)

  • Mount Pleasant (Jamaica)

Trofeo de la Concacaf Champions Cup | IMAGO7

EQUIPOS DE LIGA MX BUSCAN SELLAR EL BOLETO

El destino del resto de los equipos de la Liga MX se terminará de trazarse entre los días miércoles y jueves. América, Cruz Azul y Monterrey saltarán a la cancha para finiquitar sus series y tratar de emular lo hecho por Tigres.

A pesar de la actividad reciente, el rompecabezas de la Concachampions no estará completo de inmediato. La Ronda 1 se extenderá hasta el próximo 26 de febrero, fecha en la que se conocerán oficialmente todos los cruces y el calendario definitivo para los Octavos de Final.

Ramón Juárez en festejo tras su gol para la victoria de América ante Olimpia en Concachampions | MEXSPORT

ASÍ SE JUGARÁN LOS 8AVOS DE FINAL DE LA CONCACHAMPIONS
Últimos videos
Lo Último
00:35 Juan Brunetta rompe en llanto tras ser sustituido ante el Forge FC
00:20 Carlos Reinoso respalda a André Jardine y su control en los fichajes de América
00:12 Efraín Juárez reconoce que fue un “fracaso” para Pumas ser eliminado de Concachampions
00:02 Como hace historia y avanza a semifinales de la Copa de Italia tras eliminar al Napoli en penales
23:55 ¡Rechaza a Fidalgo! Héctor Herrera se opone a los naturalizados en la Selección Mexicana
23:20 Partidos de hoy 11 de febrero de 2026
23:13 Concachampions 2026: Así se jugarán los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup
23:06 Rodrigo Aguirre comanda goleada de Tigres ante Forge para avanzar en la Concachampions
22:47 NFL 2026: ¿qué equipos son los favoritos para llegar al Super Bowl LXI según Caliente?
22:45 Semovi evita paro en CDMX tras acuerdo con sindicato del Trolebús, Cablebús y Tren Ligero
Tendencia
1
Futbol ¡Oficial! Vinicius Lima es nuevo refuerzo de América para el Clausura 2026
2
Futbol Carlos Reinoso lamenta paso de Allan Saint-Maximin en el América: “Nos engañó a todos”
3
Futbol ¡Oficial! Jonathan Pérez es nuevo refuerzo de Chivas
4
Empelotados FOX crece su oferta televisiva con la llegada de la Bundesliga
5
Empelotados Christian Martinoli reaparece después de su ausencia en el Viernes Botanero
6
Futbol ¡No llega! Gabriel Fuentes, del Fluminense, se cae como fichaje del América
Te recomendamos
Juan Brunetta rompe en llanto tras ser sustituido ante el Forge FC
Futbol Nacional
11/02/2026
Juan Brunetta rompe en llanto tras ser sustituido ante el Forge FC
Reinoso defendió la autoridad de Jardine | MEXSPORT
Futbol
11/02/2026
Carlos Reinoso respalda a André Jardine y su control en los fichajes de América
Efraín Juárez reconoce que fue un “fracaso” para Pumas ser eliminado de Concachampions
Futbol Nacional
11/02/2026
Efraín Juárez reconoce que fue un “fracaso” para Pumas ser eliminado de Concachampions
Como hace historia y avanza a semifinales de la Copa de Italia tras eliminar al Napoli en penales
Futbol
11/02/2026
Como hace historia y avanza a semifinales de la Copa de Italia tras eliminar al Napoli en penales
Héctor Herrera habló sobre los naturalizados en el Tri | MEXSPORT
Futbol
10/02/2026
¡Rechaza a Fidalgo! Héctor Herrera se opone a los naturalizados en la Selección Mexicana
Partidos de hoy 11 de febrero de 2026
Futbol
10/02/2026
Partidos de hoy 11 de febrero de 2026