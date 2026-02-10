Carlos Reinoso lamenta paso de Allan Saint-Maximin en el América: “Nos engañó a todos”

Sigue la resaca de la salida inesperada de Allan Saint-Maximin de las Águilas del América, ante esto uno de los ídolos del americanismo como lo es Carlos Reinoso habló sobre el paso del jugador francés en donde lamentó su paso recordando que Mourinho ya había avisado del tipo de jugador.

"Me acordé de lo que dijo Mourinho, Mourinho nos avisó a todos, a todo el mundo que era el tipo menos profesional que había tenido y mire que Mourinho siempre habla bien de los jugadores, nos engañó a todos”, resaltó el ‘Maestro’ con Faitelson Sin Censura.

Carlos Reinoso en TUDN l X:Carlos8reinoso

¿Qué dijo Antonio Carlos Santos?

Otro de los invitados al programa de David Faitelson fue Antonio Carlos Santos quien también tocó el tema sensible del ahora jugador del Lens de Francia, el brasileño resaltó que pese a la situación intermitente que vivió Saint-Maximin era el mejor jugador del América actualmente.

Saint-Maximin con América ante Santos Laguna l IMAGO7

"Maximin llegó con un cartel de gran figura, lo demostró en los primeros partidos, pero futbolísticamente tuvo problemas con Jardine”, señaló el exmediocampista ofensivo y recordado como azulcrema en primera instancia.

Antonio Carlos Santos lanzó un comentario que pocos hubieran creído que saliera desde un ídolo del americanismo: “Para mí Maximin era el mejor jugador que tenía el América pero imagina que un día te pone que juegas bien y al otro día no te pone".

¿Por qué dejó al América?

La inesperada salida de Allan Saint-Maximin que se dio de manera oficial tan solo minutos después del encuentro entre las Águilas del América y el Necaxa generó la incertidumbre por el motivo de su salida en donde se afirmaba que era producto del racismo que el propio jugador había expresado previamente en contra de sus hijos.

De acuerdo con información de TUDN, la ruptura se detonó tras un fuerte roce entre Saint-Maximin y André Jardine. El atacante no tuvo participación ni siquiera como suplente en el partido ante Necaxa, y el periodista Alex de la Rosa señaló que, más allá del tema de racismo que habría sufrido la familia del jugador a mitad de semana, existieron diferencias directas con el entrenador que tensaron la relación en Coapa.

Allan Saint-Maximin ha dejado de ser águila | Imago7