Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Carlos Reinoso lamenta paso de Allan Saint-Maximin en el América: “Nos engañó a todos”

Saint-Maximin en América | MEXSPORT
Ramiro Pérez Vásquez 07:45 - 10 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El exjugador del América habló sobre la salida del francés

Sigue la resaca de la salida inesperada de Allan Saint-Maximin de las Águilas del América, ante esto uno de los ídolos del americanismo como lo es Carlos Reinoso habló sobre el paso del jugador francés en donde lamentó su paso recordando que Mourinho ya había avisado del tipo de jugador.

"Me acordé de lo que dijo Mourinho, Mourinho nos avisó a todos, a todo el mundo que era el tipo menos profesional que había tenido y mire que Mourinho siempre habla bien de los jugadores, nos engañó a todos”, resaltó el ‘Maestro’ con Faitelson Sin Censura.

Carlos Reinoso en TUDN l X:Carlos8reinoso

¿Qué dijo Antonio Carlos Santos?

Otro de los invitados al programa de David Faitelson fue Antonio Carlos Santos quien también tocó el tema sensible del ahora jugador del Lens de Francia, el brasileño resaltó que pese a la situación intermitente que vivió Saint-Maximin era el mejor jugador del América actualmente.

Saint-Maximin con América ante Santos Laguna l IMAGO7

"Maximin llegó con un cartel de gran figura, lo demostró en los primeros partidos, pero futbolísticamente tuvo problemas con Jardine”, señaló el exmediocampista ofensivo y recordado como azulcrema en primera instancia.

Antonio Carlos Santos lanzó un comentario que pocos hubieran creído que saliera desde un ídolo del americanismo: “Para mí Maximin era el mejor jugador que tenía el América pero imagina que un día te pone que juegas bien y al otro día no te pone".

¿Por qué dejó al América?

La inesperada salida de Allan Saint-Maximin que se dio de manera oficial tan solo minutos después del encuentro entre las Águilas del América y el Necaxa generó la incertidumbre por el motivo de su salida en donde se afirmaba que era producto del racismo que el propio jugador había expresado previamente en contra de sus hijos.

De acuerdo con información de TUDN, la ruptura se detonó tras un fuerte roce entre Saint-Maximin y André Jardine. El atacante no tuvo participación ni siquiera como suplente en el partido ante Necaxa, y el periodista Alex de la Rosa señaló que, más allá del tema de racismo que habría sufrido la familia del jugador a mitad de semana, existieron diferencias directas con el entrenador que tensaron la relación en Coapa.

Allan Saint-Maximin ha dejado de ser águila | Imago7

Con contrato vigente, el francés habría buscado una salida inmediata: siempre según el reporte, se acercó a la directiva azulcrema ya sin Diego Ramírez como director deportivo para pedir la rescisión de su vínculo en donde todo indicaba que sus planes estaban en jugar en la Ligue 1.

Últimos videos
Lo Último
10:26 VIDEO: Identifican a mujer atropellada en Monterrey; padece trastornos de personalidad
10:13 Rafaela Pimienta lanza promesa sobre Gilberto Mora: “Lo voy a vender muy caro”
10:09 Juegos Olímpicos de Invierno 2026: Esta es la agenda de Milán-Cortina para el miércoles 11 de febrero
09:52 Clásico Nacional: ¿Quién es favorito para el Chivas vs América de acuerdo con Caliente?
09:39 México se jugará su boleto a Juegos Olímpicos en el Clásico Mundial de Béisbol
09:35 ¡Oficial! Vinicius Lima es nuevo refuerzo de América para el Clausura 2026
09:27 ¿Quién es Ann Michael Hudson, esposa de Drake Maye y sensación de la NFL?
09:20 ¡Aplastante! Televisa se lleva el rating del Super Bowl LX en México
09:02 VIDEO: Detienen a Gaby “N”, acusada de arrastrar y matar a motociclista en Iztapalapa
08:55 Tigres vs Forge: ¿Cuándo y por dónde ver el juego de vuelta de la Concachampions?
Tendencia
1
Futbol ¡No llega! Gabriel Fuentes, del Fluminense, se cae como fichaje del América
2
Fórmula 1 La polémica detrás del anuncio de Cadillac F1: Michael Bay acusa plagio, demandó y buscó bloquearlo
3
Futbol Internacional Joan Laporta renuncia a la presidencia del FC Barcelona
4
Empelotados ¿Adiós a TV Azteca? Esto se sabe de la ausencia de Martinoli en el Toluca vs Cruz Azul
5
Futbol ¡A contrarreloj! América avanza para cerrar a un lateral sudamericano antes del cierre de registros
6
Futbol México Sub-17 goleó a Barbados y aseguró la clasificación al Mundial de la categoría
Te recomendamos
VIDEO: Identifican a mujer atropellada en Monterrey; padece trastornos de personalidad
Contra
10/02/2026
VIDEO: Identifican a mujer atropellada en Monterrey; padece trastornos de personalidad
Gilberto Mora ROTA
Futbol
10/02/2026
Rafaela Pimienta lanza promesa sobre Gilberto Mora: “Lo voy a vender muy caro”
Juegos Olímpicos de Invierno 2026: Esta es la agenda de Milán-Cortina para el miércoles 11 de febrero
Otros Deportes
10/02/2026
Juegos Olímpicos de Invierno 2026: Esta es la agenda de Milán-Cortina para el miércoles 11 de febrero
Clásico Nacional: ¿Quién es favorito para el Chivas vs América de acuerdo con Caliente?
Futbol
10/02/2026
Clásico Nacional: ¿Quién es favorito para el Chivas vs América de acuerdo con Caliente?
México se jugará su boleto a Juegos Olímpicos en el Clásico Mundial de Béisbol
Beisbol
10/02/2026
México se jugará su boleto a Juegos Olímpicos en el Clásico Mundial de Béisbol
¡Oficial! Vinicius Lima es nuevo refuerzo de América para el Clausura 2026
Futbol
10/02/2026
¡Oficial! Vinicius Lima es nuevo refuerzo de América para el Clausura 2026