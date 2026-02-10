Pumas vs San Diego: ¿Cuándo y dónde ver el partido de vuelta de la Concachampions?

Pumas recibirá a San Diego en un crucial encuentro de la Liga de Campeones de la CONCACAF, el cual representa la vuelta de la eliminatoria entre ambos equipos, después de que el conjunto estadounidense consiguiera una importante ventaja de 4-1 en el partido de ida.

El Club Universidad Nacional llega a este encuentro con un rendimiento irregular en sus últimos cinco partidos, acumulando dos victorias, dos empates y una derrota. Los Pumas empataron recientemente contra Atlas (2-2) en la Liga MX.

San Diego superó a Pumas | MEXSPORT

Previamente sufrieron una contundente derrota ante su próximo rival, San Diego (4-1) en la ida de esta misma competición. Sin embargo, mostraron su potencial ofensivo al golear a Santos Laguna (4-0) el 31 de enero.

Por su parte, San Diego llega con buenas sensaciones tras la goleada en el primer partido de la serie, aunque la visita a Ciudad de México podría costarles considerando la altura de la capital mexicana y que Pumas se hace fuerte en casa.

Jugadores de Pumas tras la goleada ante San Diego FC en la Concachampions | MEXSPORT

Con una ventaja de tres goles, el equipo de la MLS está encaminado a avanzar a la siguiente ronda, pues necesitaría perder por tres goles, sin haber anotado, para quedar eliminado.

¿Cuándo y por dónde ver Pumas vs San Diego?