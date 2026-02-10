Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Pumas vs San Diego: ¿Cuándo y dónde ver el partido de vuelta de la Concachampions?

REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 08:55 - 10 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Los Universitarios buscarán el milagro en casa para avanzar a la siguiente ronda

Pumas recibirá a San Diego en un crucial encuentro de la Liga de Campeones de la CONCACAF, el cual representa la vuelta de la eliminatoria entre ambos equipos, después de que el conjunto estadounidense consiguiera una importante ventaja de 4-1 en el partido de ida.

El Club Universidad Nacional llega a este encuentro con un rendimiento irregular en sus últimos cinco partidos, acumulando dos victorias, dos empates y una derrota. Los Pumas empataron recientemente contra Atlas (2-2) en la Liga MX.

San Diego superó a Pumas | MEXSPORT

Previamente sufrieron una contundente derrota ante su próximo rival, San Diego (4-1) en la ida de esta misma competición. Sin embargo, mostraron su potencial ofensivo al golear a Santos Laguna (4-0) el 31 de enero.

Por su parte, San Diego llega con buenas sensaciones tras la goleada en el primer partido de la serie, aunque la visita a Ciudad de México podría costarles considerando la altura de la capital mexicana y que Pumas se hace fuerte en casa.

Jugadores de Pumas tras la goleada ante San Diego FC en la Concachampions | MEXSPORT
Jugadores de Pumas tras la goleada ante San Diego FC en la Concachampions | MEXSPORT

Con una ventaja de tres goles, el equipo de la MLS está encaminado a avanzar a la siguiente ronda, pues necesitaría perder por tres goles, sin haber anotado, para quedar eliminado.

¿Cuándo y por dónde ver Pumas vs San Diego?

  • Fecha: Martes 10 de febrero

  • Horario: 19:00 horas (tiempo del centro de México)

  • Transmisión: FOX One

Últimos videos
Lo Último
10:26 VIDEO: Identifican a mujer atropellada en Monterrey; padece trastornos de personalidad
10:13 Rafaela Pimienta lanza promesa sobre Gilberto Mora: “Lo voy a vender muy caro”
10:09 Juegos Olímpicos de Invierno 2026: Esta es la agenda de Milán-Cortina para el miércoles 11 de febrero
09:52 Clásico Nacional: ¿Quién es favorito para el Chivas vs América de acuerdo con Caliente?
09:39 México se jugará su boleto a Juegos Olímpicos en el Clásico Mundial de Béisbol
09:35 ¡Oficial! Vinicius Lima es nuevo refuerzo de América para el Clausura 2026
09:27 ¿Quién es Ann Michael Hudson, esposa de Drake Maye y sensación de la NFL?
09:20 ¡Aplastante! Televisa se lleva el rating del Super Bowl LX en México
09:02 VIDEO: Detienen a Gaby “N”, acusada de arrastrar y matar a motociclista en Iztapalapa
08:55 Tigres vs Forge: ¿Cuándo y por dónde ver el juego de vuelta de la Concachampions?
Tendencia
1
Futbol ¡No llega! Gabriel Fuentes, del Fluminense, se cae como fichaje del América
2
Fórmula 1 La polémica detrás del anuncio de Cadillac F1: Michael Bay acusa plagio, demandó y buscó bloquearlo
3
Futbol Internacional Joan Laporta renuncia a la presidencia del FC Barcelona
4
Empelotados ¿Adiós a TV Azteca? Esto se sabe de la ausencia de Martinoli en el Toluca vs Cruz Azul
5
Futbol ¡A contrarreloj! América avanza para cerrar a un lateral sudamericano antes del cierre de registros
6
Futbol México Sub-17 goleó a Barbados y aseguró la clasificación al Mundial de la categoría
Te recomendamos
VIDEO: Identifican a mujer atropellada en Monterrey; padece trastornos de personalidad
Contra
10/02/2026
VIDEO: Identifican a mujer atropellada en Monterrey; padece trastornos de personalidad
Gilberto Mora ROTA
Futbol
10/02/2026
Rafaela Pimienta lanza promesa sobre Gilberto Mora: “Lo voy a vender muy caro”
Juegos Olímpicos de Invierno 2026: Esta es la agenda de Milán-Cortina para el miércoles 11 de febrero
Otros Deportes
10/02/2026
Juegos Olímpicos de Invierno 2026: Esta es la agenda de Milán-Cortina para el miércoles 11 de febrero
Clásico Nacional: ¿Quién es favorito para el Chivas vs América de acuerdo con Caliente?
Futbol
10/02/2026
Clásico Nacional: ¿Quién es favorito para el Chivas vs América de acuerdo con Caliente?
México se jugará su boleto a Juegos Olímpicos en el Clásico Mundial de Béisbol
Beisbol
10/02/2026
México se jugará su boleto a Juegos Olímpicos en el Clásico Mundial de Béisbol
¡Oficial! Vinicius Lima es nuevo refuerzo de América para el Clausura 2026
Futbol
10/02/2026
¡Oficial! Vinicius Lima es nuevo refuerzo de América para el Clausura 2026